Андрей Тарасенко проведет рабочий день в Хорольском районе 

Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко посетит с рабочим визитом Хорольский район в четверг, 26 апреля.
В муниципалитете глава региона посетит несколько сельскохозяйственных предприятий, в том числе по производству и переработке молока, растениеводству, а также Сиваковскую насосную станцию, подающую воду на рисовые оросительные системы Хорольского и Черниговского районов.
В планах Андрея Тарасенко также осмотр социальных объектов муниципалитета, производственных мощностей ряда мероприятий, включая горнорудную компанию поселка-моногорода Ярославский.
Кроме того, глава Приморья встретится с жителями района — фермерами, предпринимателями, депутатами, проведет двустороннюю встречу с главой муниципалитета.