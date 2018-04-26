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Андрей Тарасенко проведет рабочий день в Хорольском районе
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Андрей Тарасенко проведет рабочий день в Хорольском районе 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко посетит с рабочим визитом Хорольский район в четверг, 26 апреля.
В муниципалитете глава региона посетит несколько сельскохозяйственных предприятий, в том числе по производству и переработке молока, растениеводству, а также Сиваковскую насосную станцию, подающую воду на рисовые оросительные системы Хорольского и Черниговского районов.
В планах Андрея Тарасенко также осмотр социальных объектов муниципалитета, производственных мощностей ряда мероприятий, включая горнорудную компанию поселка-моногорода Ярославский.
Кроме того, глава Приморья встретится с жителями района — фермерами, предпринимателями, депутатами, проведет двустороннюю встречу с главой муниципалитета.
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