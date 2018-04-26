США впервые в этом году провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты

ВАШИНГТОН, 26 апреля. / ТАСС /. Военно-воздушные силы (ВВС) США провели в среду первый в этом году испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Как сообщила пресс-служба Командования глобального удара ВВС, пуск был признан успешным.

В заявлении отмечается, что испытания признаются успешными, если ракета не сошла с заданной траектории полета, ее приборы функционировали исправно, были получены данные с сенсорных датчиков, а головная часть попала в установленную точку. «Хотя головная часть достигла намеченной цели, результаты испытаний и анализа [полученных данных] не публикуются», — говорится в документе.

В нем отмечается, что целью испытаний стала проверка готовности, эффективности и точности системы. Сама МБР не была оснащена боеголовкой. Пуск был произведен с базы ВВС Ванденберг (штат Калифорния).

Последний раз испытания проводились в августе прошлого года. При этом запуск ракеты в феврале было решено отменить.