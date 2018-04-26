1 мая владивостокские фонтаны и водопад откроют новый сезон

1 мая, в праздник Весны и Труда, во Владивостоке будут запущены городские фонтаны и водопад. Фонтанный комплекс на владивостокском «Арбате» — улице Адмирала Фокина, главный фонтан на набережной Спортивной гавани, фонтан и каскад из шести водопадов на Университетской набережной, по словам специалистов, к работе в новом сезоне готовы.

«Сейчас специалисты Владивостокского предприятия электрических сетей завершают работы по профилактике городского водного комплекса», — рассказал начальник службы водного комплекса МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» Евгений Демченко.

Отметим, оборудование всех фонтанов Владивостока является дорогостоящим и довольно хрупким, требует правильной эксплуатации, а также бережного отношения со стороны горожан. Находиться в фонтанах или засорять их — губительно для технических настроек, которые крайне сложно каждый раз ремонтировать. Чтобы и дальше любоваться фонтанами, владивостокцам необходимо пресекать любые попытки вандалов их испортить.