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1 мая владивостокские фонтаны и водопад откроют новый сезон
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1 мая владивостокские фонтаны и водопад откроют новый сезон 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
1 мая, в праздник Весны и Труда, во Владивостоке будут запущены городские фонтаны и водопад. Фонтанный комплекс на владивостокском «Арбате» — улице Адмирала Фокина, главный фонтан на набережной Спортивной гавани, фонтан и каскад из шести водопадов на Университетской набережной, по словам специалистов, к работе в новом сезоне готовы.
«Сейчас специалисты Владивостокского предприятия электрических сетей завершают работы по профилактике городского водного комплекса», — рассказал начальник службы водного комплекса МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» Евгений Демченко.
Отметим, оборудование всех фонтанов Владивостока является дорогостоящим и довольно хрупким, требует правильной эксплуатации, а также бережного отношения со стороны горожан. Находиться в фонтанах или засорять их — губительно для технических настроек, которые крайне сложно каждый раз ремонтировать. Чтобы и дальше любоваться фонтанами, владивостокцам необходимо пресекать любые попытки вандалов их испортить.
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