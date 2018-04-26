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Красота жизни при росте 4 см
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Красота жизни при росте 4 см 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Шэньян, 25 апреля /Синьхуа/ — Если уменьшить рост человека до 4 см, то каким будет мир, который предстанет его взгляду? В Шэньяне /провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай/ один молодой парень по имени Ли Чэнъюань запечатлел красоту жизни, используя мобильный телефон и фигурки человечков из конструктора. Фотографии Синьхуа
Шэньян, 25 апреля /Синьхуа/ — Если уменьшить рост человека до 4 см, то каким будет мир, который предстанет его взгляду? В Шэньяне /провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай/ один молодой парень по имени Ли Чэнъюань запечатлел красоту жизни, используя мобильный телефон и фигурки человечков из конструктора. Фотографии Синьхуа
Шэньян, 25 апреля /Синьхуа/ — Если уменьшить рост человека до 4 см, то каким будет мир, который предстанет его взгляду? В Шэньяне /провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай/ один молодой парень по имени Ли Чэнъюань запечатлел красоту жизни, используя мобильный телефон и фигурки человечков из конструктора. Фотографии Синьхуа
Шэньян, 25 апреля /Синьхуа/ — Если уменьшить рост человека до 4 см, то каким будет мир, который предстанет его взгляду? В Шэньяне /провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай/ один молодой парень по имени Ли Чэнъюань запечатлел красоту жизни, используя мобильный телефон и фигурки человечков из конструктора. Фотографии Синьхуа
Шэньян, 25 апреля /Синьхуа/ — Если уменьшить рост человека до 4 см, то каким будет мир, который предстанет его взгляду? В Шэньяне /провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай/ один молодой парень по имени Ли Чэнъюань запечатлел красоту жизни, используя мобильный телефон и фигурки человечков из конструктора. Фотографии Синьхуа
Шэньян, 25 апреля /Синьхуа/ — Если уменьшить рост человека до 4 см, то каким будет мир, который предстанет его взгляду? В Шэньяне /провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай/ один молодой парень по имени Ли Чэнъюань запечатлел красоту жизни, используя мобильный телефон и фигурки человечков из конструктора. Фотографии Синьхуа
Шэньян, 25 апреля /Синьхуа/ — Если уменьшить рост человека до 4 см, то каким будет мир, который предстанет его взгляду? В Шэньяне /провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай/ один молодой парень по имени Ли Чэнъюань запечатлел красоту жизни, используя мобильный телефон и фигурки человечков из конструктора. Фотографии Синьхуа
Шэньян, 25 апреля /Синьхуа/ — Если уменьшить рост человека до 4 см, то каким будет мир, который предстанет его взгляду? В Шэньяне /провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай/ один молодой парень по имени Ли Чэнъюань запечатлел красоту жизни, используя мобильный телефон и фигурки человечков из конструктора. Фотографии Синьхуа
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