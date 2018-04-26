В Москве запретят рекламные граффити

Это связано с требованиями FIFA о недопустимости посторонней рекламы во время чемпионата мира по футболу — футбольная ассоциация резервирует для своих партнеров рекламные площади на маршрутах движения команд-участниц грядущего мундиаля.

Согласно новым правилам, граффити не может содержать рекламы, а текст не должен занимать более 30 процентов композиции. Помимо этого, граффити теперь придется согласовывать в худсовете при Архитектурном совете Москвы и утверждать в Москомархитектуре.