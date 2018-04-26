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В Москве запретят рекламные граффити
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В Москве запретят рекламные граффити 

Мослента 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Московские власти разработали законопроект, запрещающий использовать легальные граффити в качестве рекламы. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали в департаменте рекламы и СМИ столицы.
Это связано с требованиями FIFA о недопустимости посторонней рекламы во время чемпионата мира по футболу — футбольная ассоциация резервирует для своих партнеров рекламные площади на маршрутах движения команд-участниц грядущего мундиаля.
Согласно новым правилам, граффити не может содержать рекламы, а текст не должен занимать более 30 процентов композиции. Помимо этого, граффити теперь придется согласовывать в худсовете при Архитектурном совете Москвы и утверждать в Москомархитектуре.
«Город упорядочивает нанесение граффити. Не всем это нравится, но рекламораспространение в столице должно иметь свои пределы», — заявил газете руководитель департамента Иван Шубин.
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