Покажи свой Instagram: рассматриваем 10 обложек книг, которые читают тюменцы

Погода всё ещё не спешит радовать тюменцев долгожданным теплом, но это не повод унывать. Дожидаться долгих пеших прогулок по улицам любимого города можно в зале кинотеатра или дома, прихватив с полки любимую книгу. Так и поступили некоторые жители нашего города, поделившись кадрами с заветными переплётами в популярной соцсети с картинками. Предлагаем устроить перерыв и подсмотреть в нашей сегодняшней подборке идеи для пополнения своей домашней библиотеки. Апельсиновое настроение хмурым днём Будущий врач Дарья, судя по всему, обожает читать. И делится с подписчиками своими литературными находками. Например, Ремарк. Если и вы читали этот роман, делитесь впечатлениями в комментариях.

Публикация от D A R I A T C I K A L O V A (@_daria_tcikalova_) 30 Мар 2018 в 9:35 PDT 600 страниц энциклопедии русской жизни Мария сходу заявляет подписчикам, что она обожает готовить, красить, воспитывать детей и читать. С книгами у тюменки особые отношения: она щедро делится с подписчиками подробными, развёрнутыми отзывами о книгах. И делает это так вдохновляюще, что хочется последовать её примеру.

Публикация от Р Ы Ж А Я (@nettmarya) 23 Авг 2017 в 9:44 PDT Как стать успешным, не пугаясь трудностей Предприниматель Михаил с завидной периодичностью делится своими литературными открытиями. О прочитанном говорит кратко, лаконично и только по делу. Главный посыл этой книги таков: чтобы понять жизнь, надо начать действовать.

Публикация от Михаил Карпов (@karpovmihail) 12 Мар 2018 в 2:01 PDT Роман, изменивший мир Стилист-консультатнт и заботливая мама обожает читать и может похвастаться обширной домашней библиотекой. Тут и классика, и что-то из современного. Любопытствуйте сами, если интересно. А сейчас — звёздный час обложки книги Шарлотты Бронте

Публикация от Valentina Kokh (@valentina_kokh) 5 Мар 2017 в 1:13 PST Комиксы с яркими обложками для отдыха после рабочего дня Кристина работает в книжном магазине и честно признаётся, что жить не может без чтения. И старательно по крупицам собирает свою домашнюю библиотеку из самых любимых произведений.

Публикация от Kristina (@legelimenc) 16 Дек 2017 в 9:52 PST На десерт — вкусные пончики и тихий шелест страниц Очаровательная Юлия читает всегда и везде. А если под рукой нет бумажного экземпляра, то на помощь приходит удобный планшет. Кстати, горожанка участвует во флешмобе «52 книги за 52 недели». Слышали что-нибудь о таком?

Публикация от Юлия Смирнова🌲 (@bulochka_s_brusnikoy) 21 Мар 2018 в 11:48 PDT Фотосессии для книжек на пушистом пледе Рукодельница Анна рисует и вяжет крючком на заказ. А ещё с удовольствием делится кадрами с уже прочитанными книгами. И, да, эту картинку простым карандашом она сама нарисовала.

Публикация от 🐰 твоя творческая мастерская (@manuspilt_tmn) 16 Янв 2018 в 8:11 PST Истории про пиратов и мечты о море Юлия обожает натуральные по составу продукты и косметику и причисляет себя к заядлым книгоманам. О прочитанном она рассказывает кратко, иллюстрируя текст волшебной красоты кадрами.

Публикация от Эко-продукт | Красота | Бизнес (@julia_sharn) 30 Мар 2018 в 4:31 PDT Рецепт борьбы с весенней хандрой Когда не получается выбрать одну книгу — берите несколько. И усаживайтесь поудобнее, чтобы погрузиться в мир удивительных, весёлых, курьёзных, страшных и смешных историй. Ароматный чай при этом вовсе не будет лишним. Или кофе, если хочется.

Публикация от DarK Craft Coffee (@darkcraftcoffee) 12 Апр 2017 в 4:36 PDT О тайнах человеческих душ простыми словами В аккаунте тату-мастера Ирины вы в основном увидите фото её работ и любимого рыжего пса. Но и на чтение девушка время находит. А самыми ценными для себя экземплярами запросто делится со всеми без исключения.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Artist.Tattooer (@ira_deer) 21 Апр 2018 в 12:13 PDT Предлагаем посмотреть и другие наши инстаграмные подборки. Про забавные, странные и смешные надписи, которыми украшен наш прекрасный город и жаркие фото тюменок, чьим фигурам позавидуют даже топ-модели. А ещё можете поглазеть на горожанок, которые решились на яркий цвет волос и остались очень довольны переменами во внешности. Тоже хотите увидеть свой инстакадр в тематической подборке на нашем сайте? Присылайте нам ссылки на свой аккаунт в сообщения нашей группы во «ВКонтакте». Ждём ваши великолепные снимки и готовимся любоваться красотой вместе с вами! И обязательно загляните в наш Instagram-аккаунт. Ежедневно публикуем здесь интересные кадры из жизни нашего города.