В Сингапуре началась работа 32-го саммита АСЕАН и серии заседаний в многостороннем формате

Сингапур , 26 апреля / Синьхуа / — 32-й саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии /АСЕАН/ и серия заседаний в многостороннем формате начали работу в среду в Сингапуре. Руководители и представители 10 стран-членов организации обсудят содействие инновационному развитию, создание системы «умных городов» и укрепление кибербезопасности.

МИД Сингапура, являющегося председателем АСЕАН в текущем году, сообщил, что на саммите, тема которого «Упрочить сплоченность и стремиться к инновациям и переменам», будут обсуждаться проблемы, которые ассоциация должна урегулировать в первую очередь, вызовы, с которыми столкнулась АСЕАН, и открывающиеся перед ней возможности. Также состоится обмен мнениями по региональной и международной ситуации.

С 25 по 27 апреля высокопоставленные официальные лица из 10 стран АСЕАН проведут ряд мероприятий, включая заседание Совета АСЕАН по сообществу в сфере политики и безопасности, заседание Совета АСЕАН по экономическому сообществу и конференцию министров иностранных дел стран АСЕАН.

32-й саммит АСЕАН официально откроется 28 апреля, на нем будет председательствовать премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун. В мероприятии примут участие главы правительств стран-членов АСЕАН за исключением премьер-министра Малайзии Наджиба Разака, который будет отсутствовать в связи с всеобщими выборами в стране. Малайзию будет представлять бывший вице-премьер Муса Хитам.