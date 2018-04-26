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В Сингапуре началась работа 32-го саммита АСЕАН и серии заседаний в многостороннем формате
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В Сингапуре началась работа 32-го саммита АСЕАН и серии заседаний в многостороннем формате 

ИА Синьхуа 1 час назад
Сингапур, 26 апреля /Синьхуа/ — 32-й саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии /АСЕАН/ и серия заседаний в многостороннем формате начали работу в среду в Сингапуре. Руководители и представители 10 стран-членов организации обсудят содействие инновационному развитию, создание системы «умных городов» и укрепление кибербезопасности.
МИД Сингапура, являющегося председателем АСЕАН в текущем году, сообщил, что на саммите, тема которого «Упрочить сплоченность и стремиться к инновациям и переменам», будут обсуждаться проблемы, которые ассоциация должна урегулировать в первую очередь, вызовы, с которыми столкнулась АСЕАН, и открывающиеся перед ней возможности. Также состоится обмен мнениями по региональной и международной ситуации.
С 25 по 27 апреля высокопоставленные официальные лица из 10 стран АСЕАН проведут ряд мероприятий, включая заседание Совета АСЕАН по сообществу в сфере политики и безопасности, заседание Совета АСЕАН по экономическому сообществу и конференцию министров иностранных дел стран АСЕАН.
32-й саммит АСЕАН официально откроется 28 апреля, на нем будет председательствовать премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун. В мероприятии примут участие главы правительств стран-членов АСЕАН за исключением премьер-министра Малайзии Наджиба Разака, который будет отсутствовать в связи с всеобщими выборами в стране. Малайзию будет представлять бывший вице-премьер Муса Хитам.
Также сообщается, что премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук 25 апреля начал трехдневный официальный визит в Сингапур. Он также примет 28 апреля участие в саммите АСЕАН. —0—
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