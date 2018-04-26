Президент Ливана призвал граждан принять активное участие в парламентских выборах

Он заявил, что участие в голосовании — не только право, но и обязанность граждан. Президент также призвал молодых людей, впервые достигших возраста голосования, активно участвовать в выборах.

М. Аун сообщил, что живущие за границей ливанцы впервые смогут проголосовать на парламентских выборах. Политик выразил надежду, что соотечественники смогут проявить искреннее желание помочь переменам в Ливане.

Первые за последние 9 лет парламентские выборы в Ливане намечены на 6 мая.

Напомним, что из-за вопросов безопасности и политических разногласий парламент Ливана с 2009 года три раза продлевал срок своих полномочий. Нынешний истекает 20 мая. —0—