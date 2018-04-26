Посол РФ в США обсудил с помощником Трампа «комплекс раздражителей»

"Встреча прошла конструктивно, хорошо. Мы обсудили весь комплекс раздражителей в отношениях двух стран и некоторые аспекты региональной и глобальной безопасности", — цитирует ТАСС дипломата.

По данным СМИ, беседа состоялась в Белом доме 19 апреля. Пресс-служба президента США подчеркнула, что в интересах как Вашингтона, так и Москвы улучшить отношения". Вот только слова американской администрации расходятся с делом.

В минувшую среду произошел неприятный инцидент с дипломатической собственностью в Сиэтле. Власти сорвали замок со здания, где проживал генконсул РФ

"Это очень неконструктивные, очень недружественные, я бы сказал даже, антироссийские действия. Нарушение всех международных конвенций, всех договоренностей ", — заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.