Посол РФ в США обсудил с помощником Трампа «комплекс раздражителей» 

Российский посол в США Анатолий Антонов поговорил с Джоном Болтоном, который 9 апреля был назначен помощником Трампа по национальной безопасности.
"Встреча прошла конструктивно, хорошо. Мы обсудили весь комплекс раздражителей в отношениях двух стран и некоторые аспекты региональной и глобальной безопасности", — цитирует ТАСС дипломата.
По данным СМИ, беседа состоялась в Белом доме 19 апреля. Пресс-служба президента США подчеркнула, что в интересах как Вашингтона, так и Москвы улучшить отношения". Вот только слова американской администрации расходятся с делом.
В минувшую среду произошел неприятный инцидент с дипломатической собственностью в Сиэтле. Власти сорвали замок со здания, где проживал генконсул РФ.
"Это очень неконструктивные, очень недружественные, я бы сказал даже, антироссийские действия. Нарушение всех международных конвенций, всех договоренностей ", — заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.