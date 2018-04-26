Центробанк возложил на ФКБС функции временной администрации в АТБ 

РИА Новости: последние новости

Сбиты и сломались: в Москве показали обломки "умных ракет"

Глава МИД Японии не считает необходимым пересмотреть соглашение с Ираном

Милонов предложил провести акцию по борьбе с ямами на дорогах перед ЧМ-2018