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Центробанк возложил на ФКБС функции временной администрации в АТБ
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Центробанк возложил на ФКБС функции временной администрации в АТБ 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ. ЦЕНТРОБАНК ВОЗЛОЖИЛ НА ФКБС ФУНКЦИИ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ В АТБ, МОРАТОРИЙ НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ НЕ ВВОДИТСЯ — ЦБ
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