Ещё
«Ъ»: московские власти хотят запретить рекламные граффити
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ъ»: московские власти хотят запретить рекламные граффити 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Московские власти разработали законопроект, запрещающий использовать граффити для рекламы. Это связано с требованиями Международной федерации футбола (ФИФА) о недопустимости посторонней рекламы на маршрутах следования команд — участниц чемпионата мира, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на департамент рекламы и СМИ столицы.
"Город упорядочивает нанесение граффити. Не всем это нравится, но рекламораспространение в столице должно иметь свои пределы", — цитирует издание главу департамента Ивана Шубина.
Такие меры связаны с обязательствами России перед ФИФА, по которым футбольная ассоциация резервирует для своих партнеров рекламные площади на маршрутах движения команд — участниц грядущего чемпионата мира. Размещение несогласованной рекламы противоречит этим требованиям, рассказал «Коммерсанту» представитель департамента.
Согласно новым правилам, граффити не может содержать рекламы. Также вводятся другие ограничения, например, текст не должен занимать более 30% композиции. Кроме того, создание граффити теперь придется согласовывать в худсовете при Архитектурном совете Москвы и утверждать в Москомархитектуре. Выдавать предписания на удаление изображений, нарушающих закон, будут Мосжилинспекция, Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) и Мосгорнаследие.
Поправки получили одобрение в аппарате мэра, сообщает «Коммерсантъ».
ТАСС: последние новости
Чемезов: Siemens сможет принять участие в конкурсе на поставку турбин для ТЭС в Тамани Роскачество: более четверти алюминиевых автомобильных дисков небезопасны Антонов считает, что политика не смогла повлиять на культурные связи США и РФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты потери украинской армии в Донбассе144
В Москве горит торговый центр14
В провале Су-57 обвинили F-35743
Пентагон пожаловался на РЭБ в Сирии17
Украина взялась за российские корабли329
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение