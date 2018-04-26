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Главного «Шалтай-Болтая» попытаются вытащить из тюрьмы
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Главного «Шалтай-Болтая» попытаются вытащить из тюрьмы 

News.ru 2 часа назад
Защита лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева, осуждённого на два года колонии, выступит в Лефортовском суде с ходатайством о замене оставшегося срока наказания штрафом, сообщает Интерфакс.
Срок заключения Аникеева завершается в ноябре этого года. Я начале января Лефортовский суд уже отказался удовлетворять ходатайство об условно-досрочном освобождении.
Ранее сообщалось, что Владимир Аникеев, известный под интернет-псевдонимом Льюис, и двое членов группировки — Константин Тепляков и Александр Филинов были арестованы в ноябре 2016 года. Фигурантов признали виновными в неправомерном доступе к компьютерной информации из корыстных побуждений. Владимир Аникеев полностью признал свою вину.
Напомним, что группа хакеров, именующих себя «шалтай-Болтай» и «Анонимный интернационал» специализировалась на перехвате личной переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и средств массовой информации. В дальнейшем полученные незаконным путём данные продавались участниками группы через интернет.
Среди потерпевших — помощник президента РФ Андрей Белоусов, топ-менеджер Сбербанка Евгений Кисляков, популярный телеведущий Дмитрий Киселёв, и Елена Морозова из группы «Сумма». Возможными потерпевшими назывались пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Наталья Тимакова и заместитель начальника управления внутренней политики президента РФ Тимур Прокопенко. Последние завили об отсутствии ущерба.
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