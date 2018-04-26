Городские фонтаны заработают в начале мая во Владивостоке

На Первомай во Владивостоке запустят фонтаны и водопад. Об этом сообщила пресс‐служба администрации столицы Приморского края.

Специалисты Владивостокского предприятия электрических сетей завершают работы по профилактике городского водного комплекса

пресс-служба

города.

К работе в грядущем сезоне готовы главный фонтан на набережной Спортивной гавани, фонтанный комплекс на ул. Адмирала Фокина, фонтан и каскад из шести водопадов на Университетской набережной.