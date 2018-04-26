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Городские фонтаны заработают в начале мая во Владивостоке
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Городские фонтаны заработают в начале мая во Владивостоке 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
На Первомай во Владивостоке запустят фонтаны и водопад. Об этом сообщила пресс‐служба администрации столицы Приморского края.
Специалисты Владивостокского предприятия электрических сетей завершают работы по профилактике городского водного комплекса
пресс-служба
города.
К работе в грядущем сезоне готовы главный фонтан на набережной Спортивной гавани, фонтанный комплекс на ул. Адмирала Фокина, фонтан и каскад из шести водопадов на Университетской набережной.
В Москве во время ЧМ‐2018 будет работать пешеходный сухой фонтан. В темное время суток работу фонтана будет сопровождать световое шоу.
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