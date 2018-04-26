Строители тоннеля «Ванцзин» преодолели сверхопасный участок

Пекин, 25 апреля / Синьхуа / — Строители тоннеля «Ванцзин» высокоскоростной железной дороги Пекин — Шэньян сегодня успешно прошли сверхопасный участок под плотной бесфундаментной застройкой в пекинском районе Чаоян. Фотографии Синьхуа/Син Гуанли

Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — Строители тоннеля «Ванцзин» высокоскоростной железной дороги Пекин — Шэньян сегодня успешно прошли сверхопасный участок под плотной бесфундаментной застройкой в пекинском районе Чаоян. Фотографии Синьхуа/Син Гуанли

Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — Строители тоннеля «Ванцзин» высокоскоростной железной дороги Пекин — Шэньян сегодня успешно прошли сверхопасный участок под плотной бесфундаментной застройкой в пекинском районе Чаоян. Фотографии Синьхуа/Син Гуанли

Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — Строители тоннеля «Ванцзин» высокоскоростной железной дороги Пекин — Шэньян сегодня успешно прошли сверхопасный участок под плотной бесфундаментной застройкой в пекинском районе Чаоян. Фотографии Синьхуа/Син Гуанли

Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — Строители тоннеля «Ванцзин» высокоскоростной железной дороги Пекин — Шэньян сегодня успешно прошли сверхопасный участок под плотной бесфундаментной застройкой в пекинском районе Чаоян. Фотографии Синьхуа/Син Гуанли

Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — Строители тоннеля «Ванцзин» высокоскоростной железной дороги Пекин — Шэньян сегодня успешно прошли сверхопасный участок под плотной бесфундаментной застройкой в пекинском районе Чаоян. Фотографии Синьхуа/Син Гуанли