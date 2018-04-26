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Строители тоннеля «Ванцзин» преодолели сверхопасный участок
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Строители тоннеля «Ванцзин» преодолели сверхопасный участок 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — Строители тоннеля «Ванцзин» высокоскоростной железной дороги Пекин — Шэньян сегодня успешно прошли сверхопасный участок под плотной бесфундаментной застройкой в пекинском районе Чаоян. Фотографии Синьхуа/Син Гуанли
Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — Строители тоннеля «Ванцзин» высокоскоростной железной дороги Пекин — Шэньян сегодня успешно прошли сверхопасный участок под плотной бесфундаментной застройкой в пекинском районе Чаоян. Фотографии Синьхуа/Син Гуанли
Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — Строители тоннеля «Ванцзин» высокоскоростной железной дороги Пекин — Шэньян сегодня успешно прошли сверхопасный участок под плотной бесфундаментной застройкой в пекинском районе Чаоян. Фотографии Синьхуа/Син Гуанли
Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — Строители тоннеля «Ванцзин» высокоскоростной железной дороги Пекин — Шэньян сегодня успешно прошли сверхопасный участок под плотной бесфундаментной застройкой в пекинском районе Чаоян. Фотографии Синьхуа/Син Гуанли
Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — Строители тоннеля «Ванцзин» высокоскоростной железной дороги Пекин — Шэньян сегодня успешно прошли сверхопасный участок под плотной бесфундаментной застройкой в пекинском районе Чаоян. Фотографии Синьхуа/Син Гуанли
Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — Строители тоннеля «Ванцзин» высокоскоростной железной дороги Пекин — Шэньян сегодня успешно прошли сверхопасный участок под плотной бесфундаментной застройкой в пекинском районе Чаоян. Фотографии Синьхуа/Син Гуанли
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