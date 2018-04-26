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Нацбанк Беларуси заинтересован в развитии конкуренции с запуском мгновенных платежей
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Нацбанк Беларуси заинтересован в развитии конкуренции с запуском мгновенных платежей 

ИА Синьхуа 38 минут назад
Минск, 26 апреля /Синьхуа/ — Национальный банк Беларуси заинтересован в развитии конкуренции между различными платежными каналами с запуском системы мгновенных платежей, сообщил в среду журналистам заместитель председателя правления банка Дмитрий Калечиц.
Создание сервиса мгновенных платежей — одна из стратегических инициатив Нацбанка. Запуск сервиса должен помочь в развитии конкуренции среди платежных инструментов. Не исключено также, что это может повлиять на комиссионные при совершении оплаты через другие каналы.
"Сервис мгновенных платежей должен конкурировать с другими каналами. Естественно, банки будут выстраивать таким образом свою тарифную политику, чтобы получать соответствующие доходы и привлекать клиентов. Мы как регулятор заинтересованы, чтобы все потребители получали качественную и быструю услугу", — сказал Д. Калечиц.
При создании сервиса мгновенных платежей акцент будет сделан на скорости и безопасности операций. Зампред Нацбанка подтвердил ранее озвученные планы по запуску сервиса в 2019 году. «Это проект, который реализуется многими центральными банками развитых стран, Европейский союз активно работает в этом направлении, думаю, мы идем в ногу с нашими коллегами, чтобы таким сервисом могли воспользоваться наши граждане и предприятия в ближайшее время — планируем, что в следующем году», — сказал он.
Данный сервис позволит участникам платежного рынка осуществлять платежи круглосуточно без выходных и праздничных дней в режиме, максимально приближенном к реальному времени. —0—
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