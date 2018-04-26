Вышибала избил трех рвущихся в клуб женщин

В Британии и Северной Ирландии горячо обсуждают инцидент у одного из ночных клубов Белфаста. Три женщины пытались пройти в увеселительное заведение, однако не сумели найти общий язык с сотрудником охраны клуба и были избиты.

Снятая очевидцем нападения на женщин запись собрала в Сети уже сотни тысяч просмотров и огромное число комментариев. Большинство блогеров в шоке от грубых манер вышибалы и того, как он поступил с женщинами. Меньшая часть считает, что они сами спровоцировали мужчину на применение физической силы, словом, а затем и делом — попытавшись пнуть его ногой.

Как сообщает Daily Mail, прибывшая на место полиция задержала трех подруг, а затем отпустила на свободу под залог и продолжает расследовать это дело с целью установить виновников происшествия.

Против женщин явно свидетельствует тот факт, что после первой «порции» затрещин от вышибалы они встали на ноги и попытались атаковать его снова, а это явное нарушение закона. В то же время, сотрудники охраны имеют право применять физическую силу лишь в крайних случаях.

Настойчивое желание дам попасть именно в этот ночной клуб в британской прессе объясняется тем, что он пользуется популярностью у звезд сериала «Игра престолов» — после съемок туда заглядывает актер Кит Харрингтон и другие знаменитости.