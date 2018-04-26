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Вышибала избил трех рвущихся в клуб женщин
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Вышибала избил трех рвущихся в клуб женщин 

Ридус 40 минут назад
В Британии и Северной Ирландии горячо обсуждают инцидент у одного из ночных клубов Белфаста. Три женщины пытались пройти в увеселительное заведение, однако не сумели найти общий язык с сотрудником охраны клуба и были избиты.
Снятая очевидцем нападения на женщин запись собрала в Сети уже сотни тысяч просмотров и огромное число комментариев. Большинство блогеров в шоке от грубых манер вышибалы и того, как он поступил с женщинами. Меньшая часть считает, что они сами спровоцировали мужчину на применение физической силы, словом, а затем и делом — попытавшись пнуть его ногой.
Как сообщает Daily Mail, прибывшая на место полиция задержала трех подруг, а затем отпустила на свободу под залог и продолжает расследовать это дело с целью установить виновников происшествия.
Против женщин явно свидетельствует тот факт, что после первой «порции» затрещин от вышибалы они встали на ноги и попытались атаковать его снова, а это явное нарушение закона. В то же время, сотрудники охраны имеют право применять физическую силу лишь в крайних случаях.
Настойчивое желание дам попасть именно в этот ночной клуб в британской прессе объясняется тем, что он пользуется популярностью у звезд сериала «Игра престолов» — после съемок туда заглядывает актер Кит Харрингтон и другие знаменитости.
Ранее «Ридус» рассказывал истории о том, как в Москве охранник избил рэпера из-за непрошеного выступления в кафе, в Литве эстонец избил украинца из-за спора о России, а в Польше местные националисты избили белорусов за русский язык.
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