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В Белфасте женщины с боем пытались прорваться в бар, чтобы увидеть звезду «Игры престолов»
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В Белфасте женщины с боем пытались прорваться в бар, чтобы увидеть звезду «Игры престолов» 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В Северной Ирландии охранник избил трех женщин, которые хотели попасть в бар Kelly's Cellar в Белфасте, предполагая, что встретят там звезду сериала «Игра престолов» Кита Харрингтона или кого-то еще из знаменитостей.
Как сообщает «ФАН», видео с данным инцидентом было опубликовано в англоязычном сегменте Интернета.
Среди пользователей соцсети началось активное обсуждение того, кто прав, а кто виноват. По информации Daily Mail, наиболее активных женщин полиция задержала, но затем выпустила под залог.
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