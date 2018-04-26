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США попросили власти Венесуэлы открыть коридор для доставки гумпомощи
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США попросили власти Венесуэлы открыть коридор для доставки гумпомощи 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 26 апр — РИА Новости. Посольство США в Каракасе в среду обратилось к властям Венесуэлы с призывом открыть коридор для доставки гуманитарной помощи в страну.
"Мы призываем президента Мадуро разрешить доставку гуманитарной помощи в Венесуэлу. Помощь США могла бы включать медикаменты, в том числе те, которые используются для лечения болезней, которые можно предотвратить, таких как малярия", — говорится в сообщении американского диппредставительства в микроблоге в Twitter.
Ранее министр обороны латиноамериканской республики Владимир Падрино Лопес заявил, что гуманитарного кризиса в стране нет, а США используют это как предлог для свержения президента Николаса Мадуро.
В то же время в южноамериканской стране на фоне гиперинфляции ощущается нехватка многих товаров, а оппозиция говорит о дефиците лекарств в регионах.
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