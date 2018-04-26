«Путешествие по миру и во времени»: как оказаться в другой стране и в другой эпохе не выезжая за пределы Подмосковья 

Нет такой страны, которая не имела бы своего особенного характерного облика. Туристы путешествуют по миру для того, чтобы просто увидеть необычные постройки и, непривычную взгляду флору и фауну других мест. Москва также имеет свои особенности, но помимо этого, в столице есть места, где можно почувствовать себя в другой стране не выезжая за границу. «360» расскажет о самых необычных уголках города, напоминающих об архитектуре других стран.
Кусочек Японии в столице России
Одним из таких мест является Японский сад, который располагается на территории Главного Ботанического сада РАН в столице. Сад устроен с соблюдением всех особенностей японского национального садово-паркового искусства. Там растет сакура с острова Хоккайдо, есть ручьи с каскадом водопадов, установлена каменная пагода XVIII века, каменные фонари и многое другое. Сад открыт с конца апреля до середины октября, особенной популярностью у посетителей он пользуется в период майского цветения сакуры.
Источник фото: Группа «ВКонтакте» Японский сад РАН»
«Каменные джунгли» Москвы
На Пресненской набережной можно почувствовать себя в «каменных джунглях» США — небоскребы Московского международного делового центра «Москва-Сити» можно сравнить с Нью-Йорком. Вид высоких стеклянных башен в любое время суток и в любую погоду привлекает фотографов и туристов. Со смотровой площадки, которая расположена на 58-м этаже башни «Империя», можно полюбоваться столицей с высоты птичьего полета. А в ресторане на 62-м этаже башни «Федерация» можно наблюдать один из лучших панорамных видов Москвы.
Источник фото: Pixabay
Синагога и Старая Москва
В синагогу, которая расположилась на Большой Бронной в доме № 6, строение 3, ходят не только верующие, но и просто любители видов Старой Москвы и фалафеля. Ресторан кошерной кухни «Иерусалим», который находится на 5-м этаже синагоги, является одним из популярных заведений в районе Патриарших прудов.
Кроме еврейских блюд, здесь можно попробовать угощения азербайджанской и грузинской кухни. Владельцы ресторана обещают, что будет «кошерно, как в Иерусалиме и вкусно, как на Кавказе». Посетители признаются, что в этом месте действительно можно почувствовать дух израильской столицы.
Источник фото: Facebook
Римско-католический кафедральный собор Непорочного Зачатия пресвятой Девы Марии в Москве
Собор непорочного зачатия Девы Марии можно назвать действующим костелом в неоготическом стиле. он расположился на Малой Грузинской улице, в доме 27/13. Собор является самым католическим храмом в России. Здесь проходят службы на разных языках. Архитектура здания напоминает итальянские соборы. В костеле находится самый большой в России орган.
Источник фото: Wikimedia
Образец викторианского неоготического стиля в Москве
Английская церковь Святого Андрея расположена в Вознесенском переулке в доме № 8. Она названа в честь покровителя Шотландии и является образом викторианского неоготического стиля, который можно встретить в провинциальной Англии. Храм был построен в конце XIX века для британской общины Москвы. Службы, которые проходят на английском языке, сопровождаются хоровым пением и органной музыкой.
Источник фото: Wikimedia
Уголок Европы в Подмосковье
Подмосковное село Быково, находящееся в Раменском районе Московской области, известно среди любителей необычных экскурсий. Усадьба построена в английском стиле архитектором Василием Баженовым в конце XVIII века. Туристов в усадьбе привлекает уникальная православная церковь в псевдоготическом стиле, с живописной изогнутой лестницей.
Верхний храм, расположенный на втором этаже, был освящен в честь иконы Владимирской Божией Матери, а храм на первом этаже — в честь Рождества Христова. Церковь открыта для прихожан и попасть туда может любой желающий. Также для прогулок открыт прекрасный английский парк, где находится красивый островок с ротондой.
Источник фото: Wikimedia
Киногород «Piligrim Porto»
В Солнечногорском районе Подмосковья в усадьбе Середнеково расположен киногород «Piligrim Porto». Где все желающие могут почувствовать себя в атмосфере пиратской Англии XVIII века.
Декорации были построены для съемок фильма «Записки экспедитора тайной канцелярии». Кинематографисты возвели в киногороде дома, на манер старинных английских зданий, с аутентичным внутренним убранствам, а также пиратский порт и модель парусника в натуральную величину.
Источник фото: Wikimedia
«Подмосковный Версаль»
Дворцово-парковый комплекс музея-усадьбы «Архангельское» называют «подмосковным Версалем». Музей-усадьба расположился в Красногорском районе в поселении Архангельское.
В большом дворце с уникальной архитектурой когда-то проводились светские приемы и балы. Сегодня им на смену пришли выставки и фестивали, а также концерты классической и джазовой музыки. На огромной парковой территории, где находятся красивые террасы и скульптуры можно гулять, или устроить фотосессию.
Источник фото: Группа музея-усадьбы в Facebook