Нормы беспошлинного ввоза товаров могут уменьшить в России

По словам источника издания в Евразийской экономической комиссии, Россия уже обозначила предельный вес товаров, которые можно ввозить в страну без пошлин. Он равен 10 килограммам на одного человека.

Источник «Известий» также подчеркнул, что данная норма может быть распространена на всей территории ЕАЭС , если Россия настоит на этом.

В настоящее время беспошлинно ввезти в Россию товаров для личного потребления можно не более 50 килограммов на одного человека. Срок исполнения поручения, данного ФАС комиссией — конец II квартала 2018 года.

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