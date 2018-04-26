Нормы беспошлинного ввоза товаров могут уменьшить в России 

Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поручила Федеральной таможенной службе (ФТС) России подготовить предложения по снижению веса товаров, которые граждане могут без уплаты пошлин ввозить в страну, сообщила газета «Известия» со ссылкой на протокол совещания за подписью министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
По словам источника издания в Евразийской экономической комиссии, Россия уже обозначила предельный вес товаров, которые можно ввозить в страну без пошлин. Он равен 10 килограммам на одного человека.
Источник «Известий» также подчеркнул, что данная норма может быть распространена на всей территории ЕАЭС, если Россия настоит на этом.
В настоящее время беспошлинно ввезти в Россию товаров для личного потребления можно не более 50 килограммов на одного человека. Срок исполнения поручения, данного ФАС комиссией — конец II квартала 2018 года.
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