Ещё
Более 10 подъездов отремонтировали Рузском городском округе с начала года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 10 подъездов отремонтировали Рузском городском округе с начала года 

Агентство «Москва» 1 час назад
С начала 2018 г. в Рузском городском округе отремонтировано более 10 подъездов многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа со ссылкой на его главу Максима Тарханова.
«Большое внимание мы уделяем программе ремонта подъездов. В этом году отремонтируем 300 объектов. В 12 подъездах ремонт уже прошел. Масштабные работы начнем при более благоприятной погоде», — рассказал М. Тарханов.
М. Тарханов подчеркнул, что при подготовке к проведению данных работ были учтены замечания жителей, которые они оставляли в социальных сетях, на портале «Добродел», в ходе приема граждан, а также замечания Государственной жилищной инспекции.
Агентство «Москва»: последние новости
Субботний шторм повредил надгробие в некрополе Донского монастыря Число необходимых для регистрации кандидата в мэры Москвы подписей снижено в два раза Количество USB-розеток в приобретенных Мосгортрансом в 2020-2022 гг. трамваях будет увеличено
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты потери украинской армии в Донбассе56
США объяснили взлом генконсульства РФ97
Украина взялась за российские корабли314
В провале Су-57 обвинили F-35719
Макрон назвал условие ухода из Сирии97
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение