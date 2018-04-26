Более 10 подъездов отремонтировали Рузском городском округе с начала года

С начала 2018 г. в Рузском городском округе отремонтировано более 10 подъездов многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа со ссылкой на его главу Максима Тарханова.

«Большое внимание мы уделяем программе ремонта подъездов. В этом году отремонтируем 300 объектов. В 12 подъездах ремонт уже прошел. Масштабные работы начнем при более благоприятной погоде», — рассказал М. Тарханов.

М. Тарханов подчеркнул, что при подготовке к проведению данных работ были учтены замечания жителей, которые они оставляли в социальных сетях, на портале «Добродел», в ходе приема граждан, а также замечания Государственной жилищной инспекции.