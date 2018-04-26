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В Киеве прошел отборочный тур 11-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди школьников
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В Киеве прошел отборочный тур 11-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди школьников 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Киев, 25 апреля /Синьхуа/ — В киевской гимназии восточных языков №1 прошел всеукраинский отборочный тур 11-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди школьников. Мероприятие было организовано Институтом Конфуция при Киевском национальном университете им. Т. Шевченко. В отборочном туре приняли участие 10 учеников старших классов из Киева, Одессы и Харькова. Конкурсанты продемонстрировали свои языковые навыки, знания истории и культуры Китая, а также артистические таланты. В состав жюри вошли дипломаты, журналисты и преподаватели китайского языка. Фотографии Синьхуа
Киев, 25 апреля /Синьхуа/ — В киевской гимназии восточных языков №1 прошел всеукраинский отборочный тур 11-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди школьников. Мероприятие было организовано Институтом Конфуция при Киевском национальном университете им. Т. Шевченко. В отборочном туре приняли участие 10 учеников старших классов из Киева, Одессы и Харькова. Конкурсанты продемонстрировали свои языковые навыки, знания истории и культуры Китая, а также артистические таланты. В состав жюри вошли дипломаты, журналисты и преподаватели китайского языка. Фотографии Синьхуа
Киев, 25 апреля /Синьхуа/ — В киевской гимназии восточных языков №1 прошел всеукраинский отборочный тур 11-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди школьников. Мероприятие было организовано Институтом Конфуция при Киевском национальном университете им. Т. Шевченко. В отборочном туре приняли участие 10 учеников старших классов из Киева, Одессы и Харькова. Конкурсанты продемонстрировали свои языковые навыки, знания истории и культуры Китая, а также артистические таланты. В состав жюри вошли дипломаты, журналисты и преподаватели китайского языка. Фотографии Синьхуа
Киев, 25 апреля /Синьхуа/ — В киевской гимназии восточных языков №1 прошел всеукраинский отборочный тур 11-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди школьников. Мероприятие было организовано Институтом Конфуция при Киевском национальном университете им. Т. Шевченко. В отборочном туре приняли участие 10 учеников старших классов из Киева, Одессы и Харькова. Конкурсанты продемонстрировали свои языковые навыки, знания истории и культуры Китая, а также артистические таланты. В состав жюри вошли дипломаты, журналисты и преподаватели китайского языка. Фотографии Синьхуа
Киев, 25 апреля /Синьхуа/ — В киевской гимназии восточных языков №1 прошел всеукраинский отборочный тур 11-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди школьников. Мероприятие было организовано Институтом Конфуция при Киевском национальном университете им. Т. Шевченко. В отборочном туре приняли участие 10 учеников старших классов из Киева, Одессы и Харькова. Конкурсанты продемонстрировали свои языковые навыки, знания истории и культуры Китая, а также артистические таланты. В состав жюри вошли дипломаты, журналисты и преподаватели китайского языка. Фотографии Синьхуа
Киев, 25 апреля /Синьхуа/ — В киевской гимназии восточных языков №1 прошел всеукраинский отборочный тур 11-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди школьников. Мероприятие было организовано Институтом Конфуция при Киевском национальном университете им. Т. Шевченко. В отборочном туре приняли участие 10 учеников старших классов из Киева, Одессы и Харькова. Конкурсанты продемонстрировали свои языковые навыки, знания истории и культуры Китая, а также артистические таланты. В состав жюри вошли дипломаты, журналисты и преподаватели китайского языка. Фотографии Синьхуа
Киев, 25 апреля /Синьхуа/ — В киевской гимназии восточных языков №1 прошел всеукраинский отборочный тур 11-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди школьников. Мероприятие было организовано Институтом Конфуция при Киевском национальном университете им. Т. Шевченко. В отборочном туре приняли участие 10 учеников старших классов из Киева, Одессы и Харькова. Конкурсанты продемонстрировали свои языковые навыки, знания истории и культуры Китая, а также артистические таланты. В состав жюри вошли дипломаты, журналисты и преподаватели китайского языка. Фотографии Синьхуа
Киев, 25 апреля /Синьхуа/ — В киевской гимназии восточных языков №1 прошел всеукраинский отборочный тур 11-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди школьников. Мероприятие было организовано Институтом Конфуция при Киевском национальном университете им. Т. Шевченко. В отборочном туре приняли участие 10 учеников старших классов из Киева, Одессы и Харькова. Конкурсанты продемонстрировали свои языковые навыки, знания истории и культуры Китая, а также артистические таланты. В состав жюри вошли дипломаты, журналисты и преподаватели китайского языка. Фотографии Синьхуа
Киев, 25 апреля /Синьхуа/ — В киевской гимназии восточных языков №1 прошел всеукраинский отборочный тур 11-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди школьников. Мероприятие было организовано Институтом Конфуция при Киевском национальном университете им. Т. Шевченко. В отборочном туре приняли участие 10 учеников старших классов из Киева, Одессы и Харькова. Конкурсанты продемонстрировали свои языковые навыки, знания истории и культуры Китая, а также артистические таланты. В состав жюри вошли дипломаты, журналисты и преподаватели китайского языка. Фотографии Синьхуа
Киев, 25 апреля /Синьхуа/ — В киевской гимназии восточных языков №1 прошел всеукраинский отборочный тур 11-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди школьников. Мероприятие было организовано Институтом Конфуция при Киевском национальном университете им. Т. Шевченко. В отборочном туре приняли участие 10 учеников старших классов из Киева, Одессы и Харькова. Конкурсанты продемонстрировали свои языковые навыки, знания истории и культуры Китая, а также артистические таланты. В состав жюри вошли дипломаты, журналисты и преподаватели китайского языка. Фотографии Синьхуа
Киев, 25 апреля /Синьхуа/ — В киевской гимназии восточных языков №1 прошел всеукраинский отборочный тур 11-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди школьников. Мероприятие было организовано Институтом Конфуция при Киевском национальном университете им. Т. Шевченко. В отборочном туре приняли участие 10 учеников старших классов из Киева, Одессы и Харькова. Конкурсанты продемонстрировали свои языковые навыки, знания истории и культуры Китая, а также артистические таланты. В состав жюри вошли дипломаты, журналисты и преподаватели китайского языка. Фотографии Синьхуа
Киев, 25 апреля /Синьхуа/ — В киевской гимназии восточных языков №1 прошел всеукраинский отборочный тур 11-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди школьников. Мероприятие было организовано Институтом Конфуция при Киевском национальном университете им. Т. Шевченко. В отборочном туре приняли участие 10 учеников старших классов из Киева, Одессы и Харькова. Конкурсанты продемонстрировали свои языковые навыки, знания истории и культуры Китая, а также артистические таланты. В состав жюри вошли дипломаты, журналисты и преподаватели китайского языка. Фотографии Синьхуа
Киев, 25 апреля /Синьхуа/ — В киевской гимназии восточных языков №1 прошел всеукраинский отборочный тур 11-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди школьников. Мероприятие было организовано Институтом Конфуция при Киевском национальном университете им. Т. Шевченко. В отборочном туре приняли участие 10 учеников старших классов из Киева, Одессы и Харькова. Конкурсанты продемонстрировали свои языковые навыки, знания истории и культуры Китая, а также артистические таланты. В состав жюри вошли дипломаты, журналисты и преподаватели китайского языка. Фотографии Синьхуа
Киев, 25 апреля /Синьхуа/ — В киевской гимназии восточных языков №1 прошел всеукраинский отборочный тур 11-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди школьников. Мероприятие было организовано Институтом Конфуция при Киевском национальном университете им. Т. Шевченко. В отборочном туре приняли участие 10 учеников старших классов из Киева, Одессы и Харькова. Конкурсанты продемонстрировали свои языковые навыки, знания истории и культуры Китая, а также артистические таланты. В состав жюри вошли дипломаты, журналисты и преподаватели китайского языка. Фотографии Синьхуа
Киев, 25 апреля /Синьхуа/ — В киевской гимназии восточных языков №1 прошел всеукраинский отборочный тур 11-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди школьников. Мероприятие было организовано Институтом Конфуция при Киевском национальном университете им. Т. Шевченко. В отборочном туре приняли участие 10 учеников старших классов из Киева, Одессы и Харькова. Конкурсанты продемонстрировали свои языковые навыки, знания истории и культуры Китая, а также артистические таланты. В состав жюри вошли дипломаты, журналисты и преподаватели китайского языка. Фотографии Синьхуа
Киев, 25 апреля /Синьхуа/ — В киевской гимназии восточных языков №1 прошел всеукраинский отборочный тур 11-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди школьников. Мероприятие было организовано Институтом Конфуция при Киевском национальном университете им. Т. Шевченко. В отборочном туре приняли участие 10 учеников старших классов из Киева, Одессы и Харькова. Конкурсанты продемонстрировали свои языковые навыки, знания истории и культуры Китая, а также артистические таланты. В состав жюри вошли дипломаты, журналисты и преподаватели китайского языка. Фотографии Синьхуа
Киев, 25 апреля /Синьхуа/ — В киевской гимназии восточных языков №1 прошел всеукраинский отборочный тур 11-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди школьников. Мероприятие было организовано Институтом Конфуция при Киевском национальном университете им. Т. Шевченко. В отборочном туре приняли участие 10 учеников старших классов из Киева, Одессы и Харькова. Конкурсанты продемонстрировали свои языковые навыки, знания истории и культуры Китая, а также артистические таланты. В состав жюри вошли дипломаты, журналисты и преподаватели китайского языка. Фотографии Синьхуа
Киев, 25 апреля /Синьхуа/ — В киевской гимназии восточных языков №1 прошел всеукраинский отборочный тур 11-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди школьников. Мероприятие было организовано Институтом Конфуция при Киевском национальном университете им. Т. Шевченко. В отборочном туре приняли участие 10 учеников старших классов из Киева, Одессы и Харькова. Конкурсанты продемонстрировали свои языковые навыки, знания истории и культуры Китая, а также артистические таланты. В состав жюри вошли дипломаты, журналисты и преподаватели китайского языка. Фотографии Синьхуа
Киев, 25 апреля /Синьхуа/ — В киевской гимназии восточных языков №1 прошел всеукраинский отборочный тур 11-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди школьников. Мероприятие было организовано Институтом Конфуция при Киевском национальном университете им. Т. Шевченко. В отборочном туре приняли участие 10 учеников старших классов из Киева, Одессы и Харькова. Конкурсанты продемонстрировали свои языковые навыки, знания истории и культуры Китая, а также артистические таланты. В состав жюри вошли дипломаты, журналисты и преподаватели китайского языка. Фотографии Синьхуа
Киев, 25 апреля /Синьхуа/ — В киевской гимназии восточных языков №1 прошел всеукраинский отборочный тур 11-го Всемирного конкурса «Мост китайского языка» среди школьников. Мероприятие было организовано Институтом Конфуция при Киевском национальном университете им. Т. Шевченко. В отборочном туре приняли участие 10 учеников старших классов из Киева, Одессы и Харькова. Конкурсанты продемонстрировали свои языковые навыки, знания истории и культуры Китая, а также артистические таланты. В состав жюри вошли дипломаты, журналисты и преподаватели китайского языка. Фотографии Синьхуа
ИА Синьхуа: последние новости
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