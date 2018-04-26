Источники: ряд министров запланировали отпуска на начало мая

В четверг, 26 апреля, состоится заседание правительства. Источники РИА Новости ранее говорили, что оно станет последним для нынешнего кабинета министров. Правительство сложит свои полномочия после инаугурации президента России 7 мая.

По словам собеседников агентства, в мае некоторые министры, в том числе из социального и силового блоков, планируют передохнуть и уйдут в краткие отпуска.

"В графике нашего министра на начало мая никаких мероприятий не стоит", — рассказал представитель одного из министерств силового блока. «Все в отпусках», — добавил источник в министерстве социального блока.