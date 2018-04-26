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Милонов предложил провести акцию по борьбе с ямами на дорогах перед ЧМ-2018
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Милонов предложил провести акцию по борьбе с ямами на дорогах перед ЧМ-2018 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов обратился к министру транспорта РФ Максиму Соколову с предложением организовать общероссийскую акцию по борьбе с колеями и ямами на дорогах перед чемпионатом мира-2018 по футболу.
"Прошу вас рассмотреть возможность организации общероссийской акции по борьбе с колейностью на дорогах. Совместно со специалистами, научным сообществом, гражданскими энтузиастами и инноваторами дайте старт акции по поиску усовершенствованных технологий и материалов, которые будут противодействовать образованию колей и ям на российских дорогах", — пишет Милонов в письме министру, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Политик подчеркнул, что, по его мнению, образование колей стала существенной проблемой для российских дорог в последние годы, причем она возникает не только на второстепенных участках дорог, а на самых оживленных и востребованных трассах.
"Стоит ли говорить, что этот участившийся дефект влияет на безопасность дорожного движения? Между тем, совсем скоро наша страна примет участников и болельщиков чемпионата мира по футболу — не хотелось бы, чтобы наша страна подтвердила в глазах гостей исторический стереотип о качестве наших дорог", — отметил депутат.
Политик уверен, что если к решению данной проблемы подключить неравнодушных людей-энтузиастов, «обратиться к неисчерпаемым ресурсам российской изобретательности и смекалке, решение этой проблемы будет найдено очень быстро».
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.
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