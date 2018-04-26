Антонов: Политика не повлияла на культурные связи России и США

Напряженные отношения США России в политическом поле не смогли повлиять на культурные связи двух стран. Об этом, как передает ТАСС, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов

"Культура — один из немногих мостов в американо-российских отношениях, который остается устойчивым к политической турбулентности", — отметил высокопоставленный дипломат, представляя тувинский фольклорный ансамбль «Алаш» в Золотом зале российского посольства, где собрались представители дипкорпуса, культурная и научная элита американской столицы и соотечественники.

По словам Антонова, именно культурные связи способствуют укреплению доверия между россиянами и американцами. Посол также выразил надежду на то, что Москве и Вашингтону удастся вернуться к хорошим отношениям, «не только в культурной, но и в других сферах».

Ансамбль «Алаш» был сформирован в 1999 году тогда еще студентами Кызыльского колледжа искусств. Коллектив побывал с гастролями во многих странах, однако особой популярностью он пользуется в США.