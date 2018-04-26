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Посол понадеялся на уважение между Москвой и Вашингтоном
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Посол понадеялся на уважение между Москвой и Вашингтоном 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов посчитал, что успешное взаимодействие США и России в области культуры показывает, что страны могу восстановить отношения и в других областях, передает РИА «Новости».
"Культура — один из немногих мостов в отношениях РФ и США, которая остается устойчивой перед политической турбулентностью и эффективно вносит вклад в совместные отношения и доверие между русскими и американцами", — сказал Антонов во время выступления в российском посольстве в Вашингтоне.
Также он понадеялся, что страны «вернутся к взаимовыгодным и уважительным отношениям не только в культуре, но и в других областях».
Ранее сообщалось, что Антонов встретился с советником президента США Дональда Трампа по нацбезопасности.
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