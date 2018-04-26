Антонов выразил надежду на восстановление российско-американских отношений

"Культура — один из немногих мостов в отношениях РФ и США, которая остаётся устойчивой перед политической турбулентностью и эффективно вносит вклад в совместные отношения и доверие между русскими и американцами", — сказал он, выступая в российском посольстве в Вашингтоне.

Антонов выразил уверенность, что «мы вернёмся к взаимовыгодным и уважительным отношениям не только в культуре, но и в других областях».