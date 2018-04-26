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Антонов выразил надежду на восстановление российско-американских отношений
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Антонов выразил надежду на восстановление российско-американских отношений 

РИА Новости 2 часа назад
ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов выразил надежду на восстановление российско-американских отношений, приведя в пример взаимодействие стран в сфере культуры.
"Культура — один из немногих мостов в отношениях РФ и США, которая остаётся устойчивой перед политической турбулентностью и эффективно вносит вклад в совместные отношения и доверие между русскими и американцами", — сказал он, выступая в российском посольстве в Вашингтоне.
Антонов выразил уверенность, что «мы вернёмся к взаимовыгодным и уважительным отношениям не только в культуре, но и в других областях».
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