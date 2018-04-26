Макрон предложил создать коалицию по борьбе с финансированием терроризма

"Первое самое важное обязательство, которое мы должны сегодня взять… это сформировать коалицию государств и организаций, которые здесь представлены и которые согласились работать вместе", — сказал Макрон на конференции по борьбе с финансированием терроризма в Париже.

Международная конференция проходит в Париже 25-26 апреля. Как сообщили в МИД Франции, в конференции принимают участие представители 70 государств и 20 международных и региональных организаций.