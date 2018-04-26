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Макрон предложил создать коалицию по борьбе с финансированием терроризма
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Макрон предложил создать коалицию по борьбе с финансированием терроризма 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПАРИЖ, 26 апр — РИА Новости, Людмила Орищенко. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать международную коалицию по борьбе с финансированием терроризма.
"Первое самое важное обязательство, которое мы должны сегодня взять… это сформировать коалицию государств и организаций, которые здесь представлены и которые согласились работать вместе", — сказал Макрон на конференции по борьбе с финансированием терроризма в Париже.
Международная конференция проходит в Париже 25-26 апреля. Как сообщили в МИД Франции, в конференции принимают участие представители 70 государств и 20 международных и региональных организаций.
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