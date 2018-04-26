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Во Владивостоке изъяты морепродукты неподтвержденного качества
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Во Владивостоке изъяты морепродукты неподтвержденного качества 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Сотрудники полиции и инспекторы управления Россельхознадзора на территории Владивостока выявили и пресекли реализацию более 16 кг морепродукции (брюшки семги, креветка, сельдь) сомнительного качества, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
В связи с тем, что хранение и реализация продукции животного происхождения осуществлялись с нарушением законодательства Российской Федерации, по завершении рассмотрения административного дела управлением в отношении нарушителя вынесено постановление о наложении административного штрафа.
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