Во Владивостоке изъяты морепродукты неподтвержденного качества 

Сотрудники полиции и инспекторы управления Россельхознадзора на территории Владивостока выявили и пресекли реализацию более 16 кг морепродукции (брюшки семги, креветка, сельдь) сомнительного качества, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
В связи с тем, что хранение и реализация продукции животного происхождения осуществлялись с нарушением законодательства Российской Федерации, по завершении рассмотрения административного дела управлением в отношении нарушителя вынесено постановление о наложении административного штрафа.