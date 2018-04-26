Ещё
Си Цзиньпин совершил инспекционную поездку по Янцзы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Си Цзиньпин совершил инспекционную поездку по Янцзы 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Ичан /пров. Хубэй/, 25 апреля /Синьхуа/ — Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и ЦВС КНР Си Цзиньпин сегодня в первой половине дня отправился из городского округа Ичан провинции Хубэй /Центральный Китай/ в городской округ Цзинчжоу. Здесь он сел на теплоход и проехал по реке Янцзы, ознакомившись с экономическим развитием, новыми стройками и экологической ситуацией в примыкающих к реке районах, а также заслушал отчеты об управлении навигацией и фарватером, контролю над силой течения и защите берегов, пресечении деятельности нелегальных причалов. Фотографии Синьхуа/Се Хуаньчи
Ичан /пров. Хубэй/, 25 апреля /Синьхуа/ — Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и ЦВС КНР Си Цзиньпин сегодня в первой половине дня отправился из городского округа Ичан провинции Хубэй /Центральный Китай/ в городской округ Цзинчжоу. Здесь он сел на теплоход и проехал по реке Янцзы, ознакомившись с экономическим развитием, новыми стройками и экологической ситуацией в примыкающих к реке районах, а также заслушал отчеты об управлении навигацией и фарватером, контролю над силой течения и защите берегов, пресечении деятельности нелегальных причалов. Фотографии Синьхуа/Се Хуаньчи
ИА Синьхуа: последние новости
Россия передаст Сирии новые средства ПВО МИД Китая опроверг обвинение США в "нарушении правил ВТО" Хроника нарушений прав человека США в 2017 году /11/
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты потери украинской армии в Донбассе56
США объяснили взлом генконсульства РФ97
Украина взялась за российские корабли314
В провале Су-57 обвинили F-35719
Макрон назвал условие ухода из Сирии97
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение