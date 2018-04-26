Си Цзиньпин совершил инспекционную поездку по Янцзы

Ичан /пров. Хубэй/, 25 апреля / Синьхуа / — Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и ЦВС КНР Си Цзиньпин сегодня в первой половине дня отправился из городского округа Ичан провинции Хубэй /Центральный Китай/ в городской округ Цзинчжоу. Здесь он сел на теплоход и проехал по реке Янцзы, ознакомившись с экономическим развитием, новыми стройками и экологической ситуацией в примыкающих к реке районах, а также заслушал отчеты об управлении навигацией и фарватером, контролю над силой течения и защите берегов, пресечении деятельности нелегальных причалов. Фотографии Синьхуа/Се Хуаньчи

Ичан /пров. Хубэй/, 25 апреля /Синьхуа/ — Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и ЦВС КНР Си Цзиньпин сегодня в первой половине дня отправился из городского округа Ичан провинции Хубэй /Центральный Китай/ в городской округ Цзинчжоу. Здесь он сел на теплоход и проехал по реке Янцзы, ознакомившись с экономическим развитием, новыми стройками и экологической ситуацией в примыкающих к реке районах, а также заслушал отчеты об управлении навигацией и фарватером, контролю над силой течения и защите берегов, пресечении деятельности нелегальных причалов. Фотографии Синьхуа/Се Хуаньчи