Пентагон: Китай и Россия стратегические соперники США 

Глава Министерства обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис считает РФ и КНР стратегическими соперниками своей страны. «Китай и Россия решили быть стратегическими соперниками США. Они стремятся создать мир, соответствующий их авторитарным моделям. Мы стремимся сделать так, чтобы Россия вернулась к соблюдению договора, но продолжительность нарушений ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньше дальности. — Авт.) со стороны России показывает, что добиться прогресса в установке контроля над вооружениями будет непросто, а также подрывает уверенность США в России в качестве надежного партнера по соглашениям», — цитирует Мэттиса «Интерфакс».
Кроме того глава Пентагона заявил, что и России и Китай стремятся завладеть «правом вето на экономические, дипломатические и оборонные решения других стран».
Ранее «СП» сообщала, что страны «Большой семерки» выступают за сохранение санкций против России. Такое заявление было опубликовано на Twitter странице канадского МИД. Сообщается, что решение связано с «неприемлемыми действиями России на Украине». При этом подчеркивается, что представители G7 имеют единую позицию по этому вопросу и в дальнейшем планируют продолжать оказание помощи пострадавшей от действий России Украине.
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