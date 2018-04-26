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В открывшемся месяц назад перинатальном центре на Сахалине обрушился потолок
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В открывшемся месяц назад перинатальном центре на Сахалине обрушился потолок 

Lenta.ru 47 минут назад
Фото: Lenta.ru
В Южно-Сахалинске в новом перинатальном центре обрушился подвесной потолок. Об этом агентству РИА Новости рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Сахалинской области.
Частичное обрушение потолочных панелей произошло в ординаторской, никто не пострадал, заверяют власти. В министерстве пояснили, что инцидент произошел в ходе проверки систем вентиляции и пожарной сигнализации, для которой потребовалось частично демонтировать крепления потолочных конструкций.
В Минздраве отметили, что недостатки были устранены в тот же день. Подрядчику строительства направлена претензия.
Областной перинатальный центр в Южно-Сахалинске был открыт 6 апреля. Стоимость строительства составила 4 миллиарда рублей.
В сентябре 2017 года в одном из кабинетов школы в Брянске штукатурка обвалилась на головы пятиклассникам прямо во время урока. Руководство школы попыталось замолчать факт травмирования пятерых детей. Позднее выяснилось, что ремонт потолка к новому учебному году проводили летом сами учителя.
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