В открывшемся месяц назад перинатальном центре на Сахалине обрушился потолок

Южно-Сахалинске в новом перинатальном центре обрушился подвесной потолок. Об этом агентству РИА Новости рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Сахалинской области

Частичное обрушение потолочных панелей произошло в ординаторской, никто не пострадал, заверяют власти. В министерстве пояснили, что инцидент произошел в ходе проверки систем вентиляции и пожарной сигнализации, для которой потребовалось частично демонтировать крепления потолочных конструкций.

Минздраве отметили, что недостатки были устранены в тот же день. Подрядчику строительства направлена претензия.

Областной перинатальный центр в Южно-Сахалинске был открыт 6 апреля. Стоимость строительства составила 4 миллиарда рублей.