Пентагон: Самолеты США столкнулись с противодействием РЭБ в Сирии 

Американские самолеты столкнулись с противодействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Сирии. С таким заявлением, как передает РИА Новости, выступил командующий Силами специальных операций генерал-лейтенант Тони Томас.
По его словам, ВВС США работают в САР в «наиболее агрессивных условиях на Земле». Противники американцев, как выразился генерал, «ежедневно проверяют нас, блокируют наши средства коммуникации и выводят из строя (самолеты непосредственной поддержки сухопутных войск) AC-130». Томас не уточнил, кого именно он назвал «противниками», однако, как отмечает издание The Drive, речь шла о России или поддерживаемых ею силах.
Ранее телеканал NBC сообщил, что РФ якобы заблокировала радиосигналы американских дронов в арабской республике, что значительно повлияло на военные операции США. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников назвал подобные сообщения ложью.