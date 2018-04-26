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Догоняет сестру! 2-летняя дочь Бородиной Теона занялась растяжкой и готова стать гимнасткой
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Догоняет сестру! 2-летняя дочь Бородиной Теона занялась растяжкой и готова стать гимнасткой 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Ксения Бородина опубликовала в своем Instagram трогательное фото, на котором Теона в розовом гимнастическом купальнике делает упражнение на растяжку и смотрит в камеру огромными глазами.
— подписала снимок Ксения. Всего за несколько часов кадр набрал не одну сотню лайков и множество комплиментов от поклонников Бородиной. Очевидно, малышка захотела заниматься гимнастикой, вдохновившись примером старшей сестры Маруси. 8-летняя Маруся Будагова буквально на днях участвовала в своих первых серьезных соревнованиях по художественной гимнастике и заняла почетное 3 место.
Пожелаем малышкам удачи, стойкости, сил и когда-нибудь представить Россию на международных соревнованиях!
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Фото:Instagram
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