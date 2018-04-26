Умер ли Гитлер весной 1945-го, или его судьба сложилась иначе

В эти дни в 1945 году завершилась жизнь одного из самых страшных людей в истории, чье имя будет еще долго вызывать содрогание у жителей всех континентов. Последние дни Адольфа Гитлера восстановлены по мемуарам и материалам допросов буквально поминутно. Про его самоубийство известно, кажется, все — и ритуалы, его сопровождавшие, и сорт яда, и порядок захоронения трупов.

Но в массовом сознании продолжают жить альтернативные истории Гитлера. Кто-то верит, что он сбежал в Южную Америку на подводной лодке, жил в Аргентине и работал там на ЦРУ . Другие полагают, что он дожил до 1971 года на засекреченной нацистской базе в Антарктиде. Некоторые вообще верят, что его унесли с собой инопланетяне.

А как же обугленные останки Гитлера и Евы Браун , которые были найдены советскими военными в саду рейхсканцелярии? А вот их подлинность вызывает сомнения у многих. И вот почему.

Открытие

4 мая 1945 года в разрушенном, догорающем Берлине военный переводчик Елена Ржевская и несколько бойцов Красной армии шли по саду рейхсканцелярии. Накануне здесь были найдены обгоревшие трупы главного пропагандиста нацистской Германии Йозефа Геббельса и его жены Магды. Сразу вслед за этим еще более страшная находка — трупы шестерых детей Геббельсов, отравленных собственной матерью.

А вот судьба Гитлера и Евы Браун на тот момент была неясна. В ночь на 1 мая немцы информируют генерала Чуйкова о самоубийстве Гитлера. Но может быть, это лишь уловка? Контрразведчики собирают сведения о фюрере. Им рассказывают странные вещи. Говорят, что в конце апреля фюрер обвенчался с Евой Браун. «Тогда, в едва отпылавшем боями и пожарами Берлине это показалось мне бредом, » — вспоминала Елена Ржевская.

Ходят слухи, что Гитлер отравил свою собаку, немецкую овчарку Блонди, чтобы испробовать действие цианистого калия — того самого, которым в полном составе отравились Геббельсы. Нет, кто-то видел его живым и здоровым, гуляющим с Блонди по саду. Нет, фюрер вроде бы покончил с собой, а свой труп велел сжечь. Тело сгорело полностью, а пепел забрал с собой вождь гитлерюгенда Артур Аксман и ушел в подполье.

Преемник Гитлера гроссадмирал Дениц объявил, что фюрер погиб, сражаясь в первых рядах защитников Берлина. Газета «Правда» предположила, что все слухи о гибели Гитлера — ложь, прикрывающая переход фюрера на нелегальное положение.

Все эти слухи казались какой-то плохой фантастикой. Но 4 мая рядовой Иван Чураков остановился у воронки от бомбы в саду рейхсканцелярии. Земля в воронке была рыхлой, словно ее копали. Из земли торчали обрывки бумаги и кусок чего-то, похожего на серое одеяло. Под тонким слоем земли оказались два трупа — мужской и женский. Под ними были закопаны мертвые собаки — овчарка и щенок. «Трупы сильно обгорели, и без каких-либо дополнительных данных опознать невозможно, » — написано в составленном на следующй день акте за подписью старшего лейтенанта Алексея Панасова.

Сначала обгоревшие трупы мужчины и женщины хранятся в рейхсканцелярии. Но вскоре ее берет под контроль армия Берзарина. Тогда СМЕРШ выкрадывает оба тела и везет их на окраину Берлина, в район Бух. 8 мая в тамошней клинике проходит внешний осмотр и судмедэкспертиза останков.

Вскрытие производила женщина-врач, майор медицинской службы Анна Яковлевна Маранц, исполнявшая обязанности главного патологоанатома 1-го Белорусского фронта. В протоколе сказано, что труп принадлежит мужчине лет 50-60, ростом около 165 см. В ротовой полости найдены осколки стеклянной ампулы. Причина смерти — отравление цианистыми соединениями.

Все это очень похоже на данные Гитлера. Но в отсутствие анализов ДНК единственным надежным способом идентификации останков является свидетельство лечащего стоматолога. Это подтверждает и протокол вскрытия: «Основной анатомической находкой, которая может быть использована для идентификации личности, являются челюсти с большим количеством искусственных мостиков, зубов, коронок и пломб»

И вот начинается эпопея с зубами Гитлера. Нижнюю и верхнюю челюсти изымают из обгоревшего черепа и складывают в темно-бордовую коробочку из-под духов. Эту коробочку Елена Ржевская таскала с собой по всему Берлину, пока смершевцы вели поиск личного дантиста Гитлера.

Выяснилось, что зубной врач — профессор Блашке, обслуживавший всю нацистскую элиту, — сбежал из столицы. Зато в городе осталась его ассистентка Кете Хойзерман. Она нашла в кабинете шефа медкарту Гитлера. Но рентгеновских снимков нигде не было. Кете предположила, что они могут находиться в стоматологическом кабинете в «фюрербункере». Смершевцы бросились туда.

Кабинет — сильно сказано. Это был полутемный закуток с единственным зубоврачебным креслом. Но в маленькой картотеке здесь хранилось бесценное сокровище — рентгеновские снимки зубов Гитлера и только что сделанные для него золотые коронки, так и не пригодившиеся владельцу. Снимки и медкарту сравнили с челюстями из коробочки. Совпадение было стопроцентным: расположение искусственных и естественных зубов, мосты и коронки доказывали, что обгоревший труп, обнаруженный в саду рейхсканцелярии, действительно принадлежал вождю Третьего рейха.

Но время шло, и по поводу зубов возникли многочисленные спекуляции. Некоторые немецкие участники расследования стали давать интервью западногерманским таблоидам, намекая, что с зубами Гитлера все не так просто.

Конспирологи-неонацисты решили, что Кете Хойзерман выполняла хитрый план Гитлера. Якобы она заранее подменила все документы и рентгеновские снимки, а подлинники уничтожила. Медкарта и снимки, услужливо предоставленные советским контрразведчикам, на деле принадлежали не Гитлеру, а его двойнику. И именно труп двойника был найден в саду рейхсканцелярии, пока Гитлер, Борман и Ева Браун весело плыли через Атлантику.

Мифы и реальность

Легенда про двойника Гитлера родилась еще в начале мая 1945 года. О том, как она возникла, написала еще Елена Ржевская. 3 мая группа советских генералов проходила по саду рейхсканцелярии. На дне бетонированного котлована лежали трупы людей, погибших от бомбежки. Один из генералов указал на мертвеца с тонкими усиками — «Вот он!»

Мнимого «Гитлера» отнесли в актовый зал рейхсканцелярии. Там он пролежал до тех пор, пока не приехал из Москвы дипломат, хорошо знавший фюрера в лицо. Тело отправили на захоронение, но на этом история не кончилась.

Став военным комендантом Берлина, генерал Берзарин объявил награду тому, кто доставит ему труп Гитлера. Обугленные останки из сада рейхсканцелярии пока еще не были идентифицированы. Советские бойцы, в погоне за наградой, притащили генералу несколько штук подходящих «гитлеров».

Другим поводом для возникновения этого мифа стали вполне реальные истории нацистов, сумевших укрыться от правосудия в Южной Америке. Известно, что побег «на юг» планировал и Мартин Борман

Двойник

Поколения фантазеров оттачивали легенду о двойнике Гитлера. На сегодняшний день она выглядит так: в конце апреля Гитлер покидает Берлин вместе с Евой Браун, Борманом и любимой овчаркой Блонди. В фюрербункере остаются двойники Гитлера, Евы и Блонди. В ночь на 30 апреля инсценируется бракосочетание Гитлера и Евы. 30 апреля около 15.00 их всех убивают, тела сжигают и закапывают.

Гитлер и его присные летят сначала на Канары, которые контролирует верный друг фюрера Франко, а потом — в Аргентину. Туда заранее перевезено нацистское золото — сотни тонн, и раздичный антиквариат.

В Аргентине фюрер и не думает соблюдать инкогнито. Во всяком случае, рассекреченные в 2017 году документы ЦРУ говорят именно об этом. Якобы в 1955 году агент американской спецслужбы получил донесение от неназванного источника в Аргентине о том, что тот встречался и общался с человеком, точь-в-точь похожим на Гитлера. К донесению прилагалось размытое фото пожилого мужчины. Агент хода делу не дал, из чего конспирологи делают вывод, что он прикрывал Гитлера как ценного сотрудника ЦРУ. Хотя логичнее был бы вывод о том, что агент не захотел связываться с местным сумасшедшим. Мужчина на фото практически не похож на фюрера.

Еще более увлекательна легенда о Гитлере в Антарктиде. Якобы еще в 1940-е годы нацисты обнаружили подо льдом некие полости с теплым воздухом, выстроили там военные базы и огромный город на два миллиона жителей — Новый Берлин. Именно туда бежал Гитлер в апреле 1945 года и жил там преспокойно вплоть до своей смерти в 1971 году. Однажды американцы послали в Антарктиду эскадру военных кораблей, но затаившиеся на ледовом континенте «нацисты» обстреляли их корабли таинственными дисками, и американские моряки с позором убрались оттуда.

Главное опровержение всех этих мифов и легенд находится в Москве, в архиве ФСБ . Это девять пожелтевших зубов с золотыми пломбами и золотыми коронками. Наши спецслужбы часто обвиняют в том, что они не делают анализ ДНК челюсти Гитлера. На что они отвечают, что ныне живущие родственники диктатора совершенно не желают светиться и предоставлять свое ДНК для экспериментов.

Тем более, конспирологов ничем не проймешь. Страшилка про Гитлера, который живее всех живых, ни в каких фактах и анализах не нуждается.