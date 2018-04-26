«Снести всё к чертовой матери»: общественник Алексей Беззуб высказался о гибели первоклассника

Екатеринбурге не утихают разговоры о гибели первоклассника из 171-й школы, который напоролся головой на штырь у стадиона, расположенного между двумя школами: № 171 и № 48. Мы уже сообщали о том, что по этому поводу говорят директора школ и отчим погибшего мальчика. Пока правоохранительные органы ведут проверку, школы спорят о том, кто должен был следить за состоянием ограждения.

Своим мнением на этот счёт поделился известный общественник и бывший главный квартальный Уралмаша и Эльмаша, который был признан виновным в другой трагедии: когда в сентябре 2016 года на одном из кортов на четырёхлетнего мальчика упали футбольные ворота. В посте на своей странице в Facebook он написал о том, кто, как ему кажется, останется виноватым, и чем всё может закончиться. Общественник также обратился к депутату Дмитрию Ионину , который тоже высказывался по поводу трагической гибели мальчика.

Пару слов относительно погибшего мальчика на стадионе школы. По кадастровой карте эту территорию делят две школы: № 171 (ул. Крауля 89) и № 48 (ул. Крауля 91). Участок закреплен за школой № 48. В 2014 году производился ремонт стадиона за 29,6 млн рублей, работы были полностью приняты и оплачены МКУ «Екатеринбургский Центр по охране и использованию исторического и культурного наследия». Думаю, что этот стадион они передали школе. Естественно не было никакой строительной арматуры и цыгане забор не ломали.

К сожалению, это несчастный случай, но повесят все на директора 48-й школы. По иронии судьбы, сломанная часть забора такая маленькая, и стоит рядом с трибунами, что очень трудно издалека заметить, что забор требует ремонта, ну где-то внизу отломали дети пару прутьев. К тому же, забор темно-зеленого цвета, сливается с асфальтом. Если бы забор был желтого, оранжевого или серого цвета, то возможно, ребенок видел бы прутья и мог как-то среагировать. Более того, этот забор находится ближе к 171 школе, и директор 48 школы могла просто не знать про дырку в заборе. Более того, это дешевый и хлипкий забор, секции которого крепятся на квадратные шайбы к столбам, из-за температурного расширения, какая-то часть секций забора отходит от столбов, дальше их доламывают шаловливые ручки.

Если посмотреть на эти две школы, то они ухоженные, и я верю, что в них нормальные директора. И, к сожалению, на директора школы возбудят уголовное дело, а не факт, что она могла что-то сделать, посмотрите сколько денег выделят школам на ремонт и есть ли у них деньги на замену секций забора?

Я могу привести пример по кортам Орджоникидзевского района. Ремонт одного корта стоит 2–3 млн рублей, за эти деньги не сделать корт супер безопасным, но хотя бы восстановить из руин. На ремонт 39 кортов в районе выделялось 1 млн рублей. И я вас уверяю, многие корты в Орджо в значительно худшем состоянии были, чем этот школьный стадион. Возбуждение еще одного уголовного дела, и не дай бог посадка, не сделает корты безопаснее, но добавит звездочки на погоны.

В 2016 году Вячеслав Трапезников , с целью сделать корты безопаснее и разработал программу «Футбол в каждый двор», понимая, что на выделяемый миллион рублей в год невозможно содержать в безопасности 39 кортов. Для этого он привлек спонсоров, которые за свои деньги ремонтировали корты, содержали тренеров, развивали массовый спорт. Но, после сфабрикованного на меня уголовного дела и падения хоккейных ворот в Качканаре — просто прикрыл это все. Первоначально, следователи на него хотели сфабриковать дело.

Отвечая на вопрос Ионин Дмитрий, что нужно сделать, чтобы не допустить в будущем таких трагедий? Могу сказать следующее — нужно в разы больше денег выделять на ремонт и содержание спортивных объектов, а если этих денег нет, то снести всё к чертовой матери и сделать газон.

P. S. Обратите внимание, по этому событию оказались свидетели, а по случаю падению ворот на Индустрии 32 их нет. Дело было в восемь вечера в августе.