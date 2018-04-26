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Приморский охотнадзор конфисковал 47 единиц огнестрельного оружия
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Приморский охотнадзор конфисковал 47 единиц огнестрельного оружия 

Prim.News 1 час назад
Браконьеров привлекают к уголовной ответственности.
Инспекторы службы охотнадзора изъяли 25 туш незаконно добытых животных и оружие в Приморье. Браконьеров привлекают к уголовной ответственности.
Как сообщили в департаменте охотничьего надзора Приморского края, с начала года было проведено почти 600 природоохранных рейдов.
«В результате конфисковано 47 единиц незарегистрированного огнестрельного оружия, изъято 25 туш незаконно добытых копытных животных. По фактам выявленных нарушений за первый квартал заведено три уголовных дела», — отметили в ведомстве.
Директор департамента Дмитрий Панкратов отметил, что значительно улучшилось качество составляемых административных материалов сотрудниками охотничьего надзора, меньше стало протоколов, возвращаемых на доработку.
«Сократилось количество протоколов, освобождающих от административной ответственности при малозначимых нарушениях. Регулярное проведение обучающих семинаров позволило повысить качество работы оперативных групп», — подчеркнул руководитель департамента.
Сезон охоты на водоплавающую дичь в южных районах Приморья начался 24 марта. Согласно правилам охоты, разрешено добывать гусей, селезней уток и вальдшнепов, кроме видов, подвидов и популяций, занесенных в Красную книгу.
Президент РФ Владимир Путин поручил МВД России совместно с Администрацией Приморского края проработать вопрос о распространении в регионах положительной практики организации работы оперативных антибраконьерских групп, применяемой в Приморье, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
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