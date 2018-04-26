Эксперты: новый молодежный телеканал «Го» может заинтересовать аудиторию

МОСКВА , 26 апр — РИА Новости . Новый молодежный телеканал «Го», начинающий в четверг вещание в России , имеет перспективы и может быть востребованным у аудитории, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Телеканал «Го», создателями и главными лицами которого выступают популярные в России интернет-блогеры, ориентируется на аудиторию от 10 до 25 лет. Вещание телеканала будет осуществляться в пакетах цифрового телевидения ВГТРК и на платформе Youtube. В эфир «Го» войдут обзоры трендов Youtube и пранки (розыгрыши), программы о путешествиях и авто, модной индустрии и сфере красоты, компьютерных и интернет-играх, а также другие элементы блогов из Сети. В первых выпусках примут участие Арина Данилова , Гусейн Гасанов, Игорь Войтенко, Бродяга Фишай и Алекс Супер.

Между ТВ и интернетом

Председатель молодежного парламента при Государственной думе Мария Воропаева уверена что новый телеканал станет востребованным среди молодых россиян. «Молодежь уже в интернете, и этого не стоит бояться. Многие молодые люди дома даже телевизоров не имеют. Этот канал, мне кажется, будет востребованным», — сообщила она РИА Новости.

Она уточнила, что молодым людям будет интересен сам формат канала, основанного на культуре интернет-блоггинга. По словам Воропаевой, молодежный парламент тоже ведет свой видеоблог и воспринимает интернет как главную площадку для общения с молодежью.

Доцент факультета журналистики Московского университета , бывший заведующий кафедрой телевидения и радиовещания факультета Андрей Раскин тоже считает, что у нового телеканала есть перспективы. По его мнению, «Го» в перспективе может составить конкуренцию таким популярным в молодежной среде каналам, как «Пятница» и «2х2», если его контент будет действительно интересным.

"Сама тематика может быть востребована, другой вопрос — как этот канал будет продвигаться, как он будет искать свою целевую аудиторию. Мне кажется, перспективы есть. Он может легко стать конкурентом любому телевизионному каналу", — сказал Раскин.

Он пояснил, что публикуемый в интернет-блогах видеоконтент, набирающий миллионы просмотров за достаточно короткий промежуток времени, стал настоящим конкурентом развлекательного телевидения. Молодые люди используют новые формы нахождения интересной информации, например переходят по ссылкам на интернет-ресурсы, полученным от друзей и знакомых, поясняет эксперт. Это позволяет получить мгновенный доступ к контенту, который искал пользователь, заметил он.

В этом контексте, по мнению доцента МГУ, формат канала нельзя назвать самым современным и актуальным. Тем не менее именно эти факторы при их грамотном применении на телеканале могут сделать его популярным среди молодежи, считает он.

"Контент, который размещают блогеры, он интересен, контента много, ориентироваться в нем нелегко. Если авторы этого телеканала — редакторы, продюсеры — будут находить очень интересный контент (не только российский, но и зарубежный), каким-то образом его переводить, адаптировать, то это, в принципе, возможно, потому что искать тоже бывает непросто", — сказал Раскин.

Баланс трендов и качества

Опрошенные агентством эксперты обратили особое внимание на то, что контент молодежного телеканала должен быть не только интересным, но и максимально качественным.

"Главное, чтобы не было перегибов, потому что блогеры для удержания и приобретения аудитории переходят, скажем так, к несколько таким форматам, которые для нашей молодежи не совсем правильные ценности транслируют", — заявила Воропаева.

Аналогичного мнения придерживается руководитель департамента молодежных проектов Общероссийского народного фронта (ОНФ) Игорь Кастюкевич.

"Самое главное, на что нужно обращать внимание при создании канала — контент. Должны появиться новые лица, которые будут интересны молодежи. Для того чтобы канал приносил пользу, необходимо изучить интересы молодого поколения. Необходимо, чтобы в тренде был именно молодежный формат канала, чтобы он не был ориентирован на ценности телевидения как такового. Важно, чтобы содержание канала увлекало молодежь", — пояснил эксперт.

Он предположил, что на новом молодежном канале необходимо уделить внимание таким темам, как семья, образование, здоровье, спорт и красота. Кастюкевич считает, что молодому поколению было бы также интересно посмотреть на различные «лайфхаки» (полезные хитрости) и реальные истории из жизни. В пример к последнему тезису он привел новый проект «Молодежки ОНФ», рассказывающий о людях, делавших первые шаги в бизнесе в эпоху СССР.

TV to go Но в первую очередь контент телеканала будет определять его формат, заимствованный из интернета, уверены эксперты.

Раскин напомнил, что видеоблоги в глобальной сети имеют разную продолжительность, могут длиться как десять минут, так и полчаса или больше, в то время как пользователь хочет сэкономить свое время и сразу переключиться на наиболее интересный момент. В этой связи телеканал «Го» при грамотной организации материала может упростить поиск важной информации среди множества видеоблогов, что в свою очередь станет залогом количественного роста его аудитории.

"Аудитории нужны какие-то подсказки. Я считаю, что, если кто-то будет аудитории подсказывать, где найти наиболее интересный контент и не пропустить его, то перспективы есть", — считает Раскин.

Он добавил, что формат своеобразного «дайджеста» — отбора наиболее значимого материала — активно применяется во всех видах СМИ, в том числе на телевидении. Эксперт привел в пример постоянную рубрику телеканала «Россия-24», состоящую из присланных зрителями видеозаписей из личного архива. По словам Раскина, у нее хороший зрительский рейтинг.

Эксперт также положительно оценил название нового канала и пояснил, что его можно интерпретировать по-разному.

"Го" — это и движение. Есть ряд каналов в мире, которые так и называются. Поскольку все пользуются сегодня мобильными телефонами, то все, конечно, разговаривают в движении, смотрят что-то в движении, делают. Есть даже такое выражение — TV to go (телевидение на вынос). То есть телевидение, которое буквально можно просматривать, находясь в таком ритме", — сказал он.

Слово с таким же звучанием, по его словам, существует в китайском языке, что может свидетельствовать о параллелях с азиатской культурой. По мнению Раскина, «Го» может быть и аббревиатурой или чьими-то инициалами.