Почему радужный танк Т-34 украшает собой иорданскую границу Израиля

Что бы сказали жители Новосибирска , если бы проезжая какую-то деревеньку в области вдруг наткнулись бы на британский танк «Центурион», разукрашенный всеми цветами радуги?

Израиле я уже давно перестал чему-либо удивляться, история и современность на Ближнем Востоке таковы, что может случиться что угодно и когда угодно.

Поэтому и не удивляет советский танк Т-34 мирно вставший на вечную стоянку возле придорожного кафе близ Бейт-Шеана на иорданской границе. Тем более, что по соседству навсегда замерли посреди моста через Иордан вагоны поезда Стамбул-Каир, а еще чуть в сторонке вам откроется единственная на Ближнем Востоке ГЭС, увы, давно недействующая, но построенная нашим соотечественником Петром Моисеевичем Рутенбергом.

Если силы еще есть, поезжайте дальше, до крокодильей фермы в Хамат-Гадере, там же еще и сероводородные ванны примите для расслабления.

Израиль вообще очень удобная страна для автомобильных путешествий (любителям общественного транспорта сложнее), поскольку обладает отличными дорогами и всей необходимой инфраструктурой для туризма и отдыха. В качестве минусов я бы выделил адскую дороговизну этой самой инфраструктуры, быть то бутылочка обычной минералки на заправке за 10 шекелей ($3), бензин за 6,80 шекелей литр ($2), или отели редко бывающие дешевле $100 за ночь.

Бонусом же вы получаете удивительное разнообразие климатических зон на этой крохотной территории, от поросших густыми лесами гор Кармеля до равнин Израэльской долины, впечатляющих скал Иудейской пустыни с Мертвым морем до горы Хермон с ее снежной вершиной и лыжными базами.

Сегодня наши планы достаточно скромные, всего лишь на день прокатиться из приморской Хайфы на восток, в направлении Иордании , озера Кинерет (упомянутого в Библии как Тивериадское озеро), юг Голанских высот и собственно все. Маршрут менее, чем на 200 километров. В путь?

В Хайфе сегодня +24 градуса, приятный морской бриз, свежо и приятно. Но отъехав километров пятьдесят на восток, мы попадаем в жаркую «Африку», где очень сухо и душно. Термометр в машине показывает +34 за бортом и это неудивительно: восточная часть Израиля вытянулась с севера на юг вдоль Сирийского-Африканского разлома, расположенного на 250−400 метров ниже уровня моря.

Здесь всегда жарко и даже зимой вам не придется менять круглогодичные шорты на брюки, а сланцы на туфли. Впрочем, настоящая пустыня все же километрах в ста южнее, ближе к Мертвому морю. Добавим десятилетия борьбы с опустыниванием, систематические лесопосадки и взглянув на пейзаж, вы его пустынным вряд ли назовете.

Это знаменитая в узких кругах сторожевая вышка на горе Баркан, откуда в одну сторону открывается вид на Галилею и Израэльскую долину, а с другой на Палестинские территории —

В мою бытность солдатом Цахала, мы сюда приезжали на учения. Парковали тяжелые фуры с радарами и радиотехнической поддержкой вон на той парковке внизу. Отрабатывали вероятную атаку со стороны Иордании, до которой отсюда десятка полтора километров. А на этой вышке, с которой снял эти фотографии, мне доводилось сидеть по ночам, следя, чтобы не подошли чужие.

Дело было в 1998 году.

Вдалеке виднеется городок Афула, который в Израиле принято называть эдаким «Мухосранском». В девяностые туда завезли тысячи семей выходцев из СССР и сегодня город на треть «русский», вот только основная масса за прошедшие 25 лет так и осталась на том же уровне понаехавших и не нашедших себя.

Массовый исход советских евреев из СССР начиная с конца 80-х годов стал настоящей манной небесной для «задниц», подобных Афуле. Тысячам людей заморочили голову и завлекли в эти городки, обещая высокий уровень жизни, профессиональную реализацию, современную медицину и государственную помощь. Приехали и вскоре поняли, что влипли по уши.

Тем, кто был молод — не так страшно, они собрались с силами и оттуда свалили куда подальше, кто в Хайфу и Тель-Авив, а кто в Канаду США . Но многие так и застряли там, особенно люди в возрасте 45+. Работы нет, окружение мягко говоря быдловатое, пыль, жара.

Странно и грустно видеть интеллигентных, явно питерских и московских старичков, сидящих на лавочках и обсуждающих былое. С другой стороны, есть в Израиле города и еще более захолустные, взять тот же окруженный песками и обдуваемый суховеями Йерухам в пустыне Негев, см. Йерухам.

В последние годы в Израиле активно развивают альтернативные источники энергии. Ветряки встречаются в горах Галилеи, Голанских высот, на возвышенностях пустыни Негев. Довольно много их и на горе Гильбоа, близ Бейт-Шеана. Ветры тут дуют почти беспрерывно.

Не знаю, какова история этого советского Т-34, но много мудрить не нужно, чтобы представить откуда он взялся в Израиле. С треском проигранные арабскими странами войны с Израилем оставили в руках евреев тысячи танков, грузовых машин, артиллерийских орудий. Часть из трофеев повернули против самих же арабов, часть продали за границу, а часть медленно умирает где-то в израильском захолустье.

Мне немного грустно видеть, как некогда грозная техника фактически выброшена в мусор. Наверняка, коллекционеры были бы готовы немало заплатить за такие экземпляры —

Направо поворот на пограничный пункт с Иорданией, но, как я уже говорил ранее — мы Иорданию бойкотируем из принципиальных убеждений. Поездка туда давно стала «золотой». Я не считаю приемлемым платить вначале 105 шекелей ($30) израильского выездного сбора, затем $60 за иорданскую визу на границе и затем оказаться в лапах обнаглевших иорданских таксистов, которые будут вымогать из вас деньги за провоз за пределы пограничного терминала. Я не опечатался.

Там натуральная мафия с пограничной зоной. Вам не позволяется самостоятельно перейти границу и сесть в обычную арабскую маршрутку в Амман , где проезд стоит три копейки. Военные вам скажут, что ездить с местными жителями «опасно». Зато отдать таксисту $20−30, чтобы он вас провез десяток километров и выкинул ночью посреди трассы — нет, это не опасно. Впрочем, я начинаю сердиться, а это контрпродуктивно.

Севернее Бейт-Шеана дорога идет аккурат вдоль реки Иордан, являющейся границей Израиля и Иордании. Городок на заднем фоне это уже соседнее государство.

В 1936 году британская армия начала ускоренное возведение 22 укрепленных фортов в Палестине , цель которых — взять под контроль стратегические высоты и защитить гарнизоны внутри городов. В Палестине нарастало повстанческое движение как среди евреев, так и среди арабов. В 1947 году Британия официально отказалась от мандата на Палестину, но тогда, в 1936-ом, она была полна рвения любой ценой удержать колонии, будь то Индия или Палестина. Идея создания фортов принадлежала британскому инженеру и офицеру Чарльзу Тагарту (1881 — 1946), в честь которого эти форты и назвали. Путешествуя по современному Израилю, мне довелось увидеть примерно половину из упомянутых 22 фортов.

Если вам интересно, то подобные форты есть в Са-Нуре, Дир-Кадисе, Руджем-а-Нака и Рас-Каркаре в Палестине. Еще есть такие форты в Акко, Афуле, Кфар-Сабе и где-то еще, но все они закрыты для посещений и используются военными, либо полицией. Но вы можете посетить шикарный «Таггард» в Латруне, между Тель-Авивом и Иерусалимом , в нем расположен интереснейший музей бронетанковых войск.

Это один из подобных, сейчас заброшенный. Следы былых войн видны со всех сторон. Конкретно этот форт в Гешере брали штурмом иракские войска, выступившие на стороне Иордании в 1948 году. Израильтяне его начале потеряли, но затем отбили назад. Позже в нем размещалась база пограничной полиции, но лет десять назад здание было покинуто —

Рядом с фортом расположен интересный объект, называется Old Gesher (Старый мост). Это и название киббуца по-соседству и это реальный железнодорожный мост через Иордан, связывавший до 1948 года две части Палестины, сегодня разделенные на Иорданию и Израиль.

На днях я рассказывал про Хиджазскую железную дорогу, построенную турками в самом начале XX века и связавшую Стамбул Меккой и Мединой в Саудовской Аравии . Дорога имела важное ответвление в направлении израильской Хайфы, таким образом поезда следовавшие из Стамбула могли уйти срезу после Дамаска в западном направлении и продолжить путь в Каир

Но сначала рухнула Османская империя, затем пришли англичане, чуть позже началась Вторая мировая война. Все это заморозило один из величайших транспортных проектов на всем Ближнем Востоке, а в 1948 году был создан Израиль и проект умер окончательно. Все дороги и мосты связывавшие Израиль с соседями были взорваны. Печально смотрятся эти вагоны, которые помнят лучшие времена. На той стороне моста — Иордания.

Если приехать в правильное время, то вас пропустят непосредственно в пограничную зону и вы сможете подойти вплотную к мосту, потрогать старинные вагоны и залезть в автобус. Это в некотором роде туристическая бутафория, но именно так и выглядел пограничный пункт незадолго до первой арабо-израильской войны 1948 года.

Здесь сохранились рельсы, по которым в тридцатые годы бегал узкоколейный паровоз отсюда в направлении Нахараимской ГЭС, перекрывшей Иордан и посредством трех турбин снабжавшей электричеством треть подмандатной Палестины.

Часы работы комплекса в Гешере. Уж не знаю, почему они игнорируют иностранных туристов и не вывесили расписание на английском. Перевожу: с воскресенья по четверг 9−16, в пятницу 9−14. В субботу и праздники по предварительному согласованию. Но я вам открою секрет: за без малого 30 лет жизни в Израиле, я приезжал сюда четырежды. И ни разу комплекс не был открыт. Приезжал и в понедельник и в пятницу и когда только не приезжал. У меня ощущение, что тут все работает только для организованных групп. Когда я им звонил, стоя перед закрытыми воротами, то мне ответили, что надо согласовывать посещение заранее. А когда звонил заранее, то отвечали что-то невнятное, типа от какой вы турфирмы.

Давным-давно, самый известный блогер-киббуцник, Евгений Лазерсон jeenny, живущий кстати по-соседству, действительно меня предупреждал, что перед приездом стоит позвонить и уточнить когда музей открыт. Или ему лично написать. Но я как всегда все забыл, перепутал и в нужный момент его телефон не нашел. Хаос на мои седины! А что до Жени Лазерсона, то рекомендую его читать всем, кто интересуется путешествиями по Израилю и жизнью в киббуце.

Слава богу, большую часть достопримечательностей вы можете увидеть и через забор. Вы не попадете в их музей, но судя по фотографиями в интернет — ничего впечатляющего там нет. Почитать же про киббуц Гешер и ГЭС вы можете в интернете.

Едем дальше —

Иорданская пограничная вышка видна прямо с трассы на израильской стороне. Еду и фотографирую прямо в окошко, опустив стекло —

Подъезжаем к ГЭС в Нахараиме и справа от нас пограничный забор с Иорданией. Сегодня станция оказалась прямо между Израилем и Иорданией, преимущественно в нейтральной 500-метровой зоне между государствами. Вы можете ее посетить, вас пропустят прямо через эти желтые ворота, но в рабочие дни с 9 до 16. Заплатите 10 шекелей какого-то сбора и вперед! Оно того стоит, взгляните мой отчет оттуда пятилетней давности Гидроэлектростанция, перерезанная границей.

Железнодорожная линия сильно петляла, огибая излучины Иордана. Война 1948 года началась так стремительно, что паровозы и вагоны замерли там, где их застали боевые действия —

С небольшой горки вы можете оценить масштабы объекта —

Эта электростанция стала второй, построенной Рутенбергом в Палестине (после электростанции в Тель-Авиве), но первой станцией использовавшей воды реки — ГЭС. Работы идут полным ходом: немного южнее того места, где Иордан вытекает из озера Кинерет и где в реку впадает его крупнейший приток, речка Ярмук, строится целая система дамб и каналов.

Обе реки объединяются и устремляются на турбины электростанции. Изначально проект должен был заработать годом ранее, но сильнейшие паводки зимой 1931 года привели к прорыву дамбы и повреждению ряду узлов электростанции. Несколько месяцев идут восстановительные работы. В 1932-ом электростанция начинает работать в полную силу.

К 1940 году ГЭС начинает вырабатывать до 70% всей электроэнергии Палестины, что являлось несомненным успехом проекта. Безусловно, что энергетические запросы растущего населения увеличивались с каждым годом, а мощность станции не увеличивалась по естественным причинам — воды в реке больше не становилось. К 1942 году возникла необходимость продолжить строить новые электростанции в других частях Палестины, чем Рутенберг успешно занимался.

14 мая 1948 года иракские войска, воевавшие на стороне Арабского легиона, выдвинулись к реке и быстро захватили ничем не защищенную электростанцию. Работники успели ее покинуть в последний момент, турбины остановились. Река Иордан превратилась в линию огня и станции было не суждено заработать никогда больше.

Если присмотреться, то сможете разглядеть иорданскую часть границы и портреты покойного монарха Хуссейна и его сына, нынешнего короля, Абдаллу —

ГЭС в 1932 году, виден также железнодорожный мост через Иордан —

Уже после заключения в 1994 мирного договора Израиля с Иорданией, 13 марта 1997 года, иорданский пограничник неожиданно открыл огонь из пулемета по группе израильских школьниц 10−12 лет, посещавших ГЭС в составе организованной группы. Были убиты 7 девочек. Стрелявший был моментально задержан своими же сослуживцами. Свои действия он объяснил местью за «преступления сионистов» и был осужден иорданским военным судом на пожизненное заключение.

Несколько лет назад иорданская исламистская оппозиция потребовала короля освободить осужденного убийцу, назвав его настоящим героем и патриотом, отстоявшим честь арабской нации. Король пока что в помиловании отказал.

Мне это напомнило историю с азербайджанским упырем Сафаровым, отрубившим голову армянину в Будапеште , осужденному в Венгрии , выданному затем в Баку и… принятому как герой нации. Его принял лично Президент Ильхам Алиев , наградил, осыпал деньгами и возвел в ранг святых. Иорданцы, к их чести, до подобного пока не докатились.

Мы едем дальше и поднимаемся на Голанские высоты, захваченные у Сирии в 1967 году. Внизу виднеется еще один из железнодорожных мостов, связывавших Палестину с Хиджазской железной дорогой. Он, как и все другие, был взорван в 1948 году и с тех пор не функционирует по назначению.

Серпантины здесь отменные!

Заправка перед обратной дорогой домой —

То самое озеро Кинерет, а кому ближе Тибериадское — да будет так!