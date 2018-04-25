Российский дипломат: давать оценку заявлению Макрона по Ирану рано

"Мы очень внимательно смотрели пресс-конференцию президента Макрона. Все, что касалось Ирана , привлекло наше большое внимание. Очень рано давать официальную оценку. Мы продолжим изучать и анализировать заявления президента Макрона", — сказал он.

Студенников подчеркнул, что соглашение Ирана и шестерки международных посредников «было большим успехом международной дипломатии, результатом колоссальной работы».

"Мы думаем, что это очень хорошее соглашение. Это пример того, что можно найти решение, не угрожая применением силы и не применяя ее. И если 12 мая президент США разорвет это соглашение, это будет огромный сигнал, например, для КНДР . Это будет сигнал, который покажет, что соглашение, достигнутое таким трудом, не стоит ничего, если его можно так разорвать. Для нас жизненно важно сохранить это соглашение", — отметил советник-посланник.

По его словам, работа над изменениями соглашения — «это большая работа, которая должна объединить всех игроков, учитывать законные интересы Ирана, уважать Иран и основываться на очень четких позициях и конкретных фактах».

"Стоит отметить, что мы очень обеспокоены этими перспективами с Ираном. И ждем 12 мая, чтобы смотреть, как будут развиваться события", — подчеркнул Студенников.

Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Великобритания Китай , Франция, Германия ) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН , США и Евросоюза

США и «европейская тройка» (Британия, Франция, Германия) создали в январе группу для выработки дополнительного соглашения к сделке с Ираном. Эта работа началась, когда президент США Дональд Трамп в очередной раз продлил режим частичного снятия санкций против Ирана, но заявил, что делает это в последний раз. Трамп неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся «исправить». В качестве дедлайна он назвал 12 мая, когда ему надо будет в очередной раз продлить режим снятия санкций.

Президент Франции после встречи с американским лидером заявил, что намерен работать над новым соглашением по иранской ядерной программе. По словам Макрона, новое соглашение будет включать четыре пункта: блокировку иранской ядерной программы до 2025 года, более продолжительный запрет на любую ядерную активность, прекращение баллистической программы Ирана и создание условий для политической стабильности в регионе.