В Москве состоялась презентация Международного молодежного экономического форума в рамках ПМЭФ-2018

26 мая в рамках ПМЭФ-2018 будет проведен Молодежный экономический форум, организованный Фондом «Росконгресс» совместно с Федеральным агентством по делам молодежи. В деловой программе форума запланировано более 10 панельных сессий, в ходе которых у молодых специалистов будет уникальная возможность обсудить экономические и политические вопросы с государственными чиновниками, лидерами международного и российского бизнеса, а также с крупнейшими международными экспертами и учеными.

Москве состоялась пресс-конференция, посвященная проведению Молодежного Экономического Форума на ПМЭФ-2018 и старту федеральной программы «Ты –предприниматель». Спикеры мероприятия рассказали о молодежных мероприятиях, которые ожидают предпринимателей на Петербургском международном экономическом форуме.

В ходе своего выступления глава Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев отметил, что ведомство имеет очень позитивный опыт, связанный с проведением «молодежных дней» на различных экономических форумах России , в том числе на инвестиционном форуме в Сочи . В рамках ПМЭФ-2018 молодежная платформа станет полноправным субъектом мероприятия.

«В рамках Петербургского международного экономического форума состоится даже не «молодежный день», а полноправный субъект форума — молодежная площадка, молодежный форум предпринимательский. Соберется большое количество заинтересованных экспертов, предпринимателей и молодых людей. Они обсудят не только предпринимательские вопросы, но и повестку дня, которая сейчас стоит перед молодежью нашей страны и других стран мира», — подчеркнул Александр Бугаев.

Руководитель программно-экспертной дирекции фонда «Росконгресс» Армен Хачатрян выразил надежду, что молодые предприниматели и управленцы, победившие в конкурсе «Лидеры России», смогут получить крайне полезный опыт на Петербургском международном экономическом форуме. Для них на ПМЭФ-2018 запланирована отдельная сессия.

«Необходимо упомянуть, что Петербургский форум — такое место, где собираются лидеры со всего мира. Тут нельзя не упомянуть проект, который был проведен недавно — «Лидеры России». Мы пригласили всех финалистов этого конкурса принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. Мы запланировали в рамках молодежной программы отдельную сессию, посвященную программе «Россия — страна возможностей». Надеемся, что общение будущих лидеров России с нынешними лидерами России будет интересным, плодотворным, а главное — полезным и для тех, и для других», — рассказал Армен Хачатрян.

26 мая впервые будет организован Молодежный экономический форум, организованный Фондом «Росконгресс» совместно с Федеральным агентством по делам молодежи. В деловой программе форума запланировано более 10 панельных сессий, в ходе которых у молодых специалистов будет уникальная возможность обсудить экономические и политические вопросы с государственными чиновниками, лидерами международного и российского бизнеса, а также с крупнейшими международными экспертами и учеными.

Ключевым мероприятием программы Молодежного дня ПМЭФ станет центральное заседание «Молодежная экономическая повестка России на 2018–2024 годы». Участники поднимут вопросы развития потенциала молодежи как экономически активной части населения и увеличения вклада молодых предпринимателей в ВВП страны.

Федеральная программа «Ты — предприниматель» — самый масштабный в России проект поддержки молодежного предпринимательства. Программа реализуется Федеральным агентством по делам молодежи, совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации, в 70 регионах страны. С 2009 года программу прошли более 30000 человек по всей стране.