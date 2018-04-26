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ЕК готовит законопроект по снижению использования одноразового пластика
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ЕК готовит законопроект по снижению использования одноразового пластика 

РИА Новости 59 минут назад
БРЮССЕЛЬ, 26 апр — РИА Новости. Еврокомиссия в ближайшие недели предложит законопроект, позволяющий снизить использование одноразового пластика, сообщил вице-президент ЕК Юрки Катайнен.
"Еврокомиссии предложит законодательство до конца мая по сокращению использования пластика однократного употребления", — написал он в Twitter.
В январе газета Guardian со ссылкой на первого вице-председателя ЕК Франса Тиммерманса сообщила, что Евросоюз начал борьбу с пластиковыми отходами и планирует заменить весь упаковочный материал в Европе на перерабатываемый или материал многоразового применения к 2030 году.
Как заявил Тиммерманс, Брюссель намерен запретить «одноразовый пластик, производство которого занимает пять секунд, его использование — пять минут, а на то, чтобы он разложился, требуется 500 лет». Он в первую очередь имел в виду предметы ежедневного употребления, например, пластиковые трубочки или бутылки, которые не разлагаются полностью.
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