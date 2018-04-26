ЕК готовит законопроект по снижению использования одноразового пластика

"Еврокомиссии предложит законодательство до конца мая по сокращению использования пластика однократного употребления", — написал он в Twitter.

В январе газета Guardian со ссылкой на первого вице-председателя ЕК Франса Тиммерманса сообщила, что Евросоюз начал борьбу с пластиковыми отходами и планирует заменить весь упаковочный материал в Европе на перерабатываемый или материал многоразового применения к 2030 году.

Как заявил Тиммерманс, Брюссель намерен запретить «одноразовый пластик, производство которого занимает пять секунд, его использование — пять минут, а на то, чтобы он разложился, требуется 500 лет». Он в первую очередь имел в виду предметы ежедневного употребления, например, пластиковые трубочки или бутылки, которые не разлагаются полностью.