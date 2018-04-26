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Что делать на даче в мае. Календарь для садоводов Татарстана
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Что делать на даче в мае. Календарь для садоводов Татарстана 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Эксперт «Россельхозцентра» по Республике Татарстан дает советы по правильной подготовке к началу садово-огородных работ.
Советы читателям о том, какие работы надо делать в саду в мае, дает главный агроном филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ Любовь Занина.
1 декада мая  Раскладка на садовом участке отравленных приманок против мышевидных грызунов. Удаление опавшей листвы в приствольных кругах деревьев и под кустарниками. Перекапывание почвы в приствольных кругах и под кустарниками. Сбор с деревьев мумифицированных плодовПровести дезинфекцию ран 3-5%-ным раствором медного купороса и замазать их садовым варом. Побелка штамбов и толстых ветвей яблони, груши и других плодовых деревьев специальным раствором. Берем известь 2 кг + 100 г медный купорос + клей 20г/10 л воды или готовым известковым составом. Механическое удаление поврежденных почек смородинным почковым клещом. Готовим почву в парниках и теплицах путем внесения под перекопку биофунгицида на основе гриба из р. Trichoderma
2 декада мая  Посев люпина или горчицы под кроной дерева с последующей заделкой в почву для обогащения почвы азотом и отпугивания сосущих и листогрызущих вредителей. Внести в почву под кусты и деревья фосфорно-калийные удобрения, микроудобрения, микробиоудобрения. В период набухания почек опрыскивание биофунгицидом Ризоплан или 1% бордоской смесью. Это профилактическая обработка против болезней (пятнистости кустарников, парши и плодовой гнили яблони). Опрыскивание почвы, кустарников против перезимовавших вредителей смородины (крыжовниковая огневка, пилильщик, пяденица) и яблони (яблонный цветоед, зимняя пяденица) биоинсектицидами Биостоп, Лепидоцид, Битоксибациллин и другими или химическими инсектицидами, разрешенными в личном подсобном хозяйстве.
3 декада мая  Обработка клубней картофеля перед посадкой биофунгицидами или химическими фунгицидами (разрешенными в ЛПХ) плюс микробиоудобрение или микроудобрение на основе гуминовых кислот. При высадке рассады обработка лунок или корней растений биофунгицидом. Выпуск энтомофага Трихограмма на плодовые деревья против яблонной, сливовой плодожорок.
как власти Татарстана помогут садоводам в 2018 году.
АиФ Казань: последние новости
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