Кто родился 26 апреля 

Валентина Васильевна Рудченко, член Комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Возглавляла муниципальное образование «Чукотский район». Неоднократно избиралась депутатом Думы Чукотского автономного округа, занимала посты заместителя, первого заместителя председателя, председателя региональной Думы.
Суббот Валентин Владимирович (50 лет), член Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. Возглавлял Меленское сельское поселение Стародубского района Брянской области. Был депутатом Меленского сельского Совета народных депутатов, а также Брянской областной думы.
Алексей Николаевич Изотов (45 года), член Комитета Государственной Думы по финансовому рынку. Работал в ООО «Башкиргазинвест», являлся директором Стерлитамакского нефтехимического завода. Избирался депутатом Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан. Возглавлял администрацию городского округа Стерлитамак (Башкирия).
Василий Николаевич Иконников (57 лет), член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Занимал должность заместителя, первого заместителя мэра г. Орёл. Избирался депутатом Орловской городской Думы, Орловского городского Совета народных депутатов и Орловского областного Совета народных депутатов. В 2001-2006 годах возглавлял Орловский городской Совет народных депутатов. Был членом комитета Государственной Думы VI созыва по региональной политике, вопросам Севера и Дальнего Востока. С октября 2016 года представляет в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти Орловской области.
А ещё в этот день родились:
Виктор Александрович Олерский (53 года), заместитель министра транспорта РФ — руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта. Работал в Балтийском морском пароходстве и ЗАО «Инфотек Балтика». В 2009 году занял пост заместителя министра транспорта РФ. 8 февраля 2016 года был назначен заместителем министра транспорта РФ — руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта.
Александр Валерьевич Никитин (42 года), глава администрации Тамбовской области. Был ректором Мичуринского государственного аграрного университета. Избирался депутатом Мичуринского городского Совета депутатов. Возглавлял Тамбовскую областную Думу. В мае 2015 года указом Президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области. 13 сентября того же года победил на выборах главы области, набрав 85,47% голосов избирателей.
Дмитрий Константинович Киселёв (64 года), генеральный директор российского международного информационного агентства «Россия сегодня». Профессиональную деятельность начал в 1975 году в Агентстве печати «Новости». Работал на иновещании Гостелерадио СССР, был комментатором программы «Время». Вел телепрограммы «Час Пик» и «Окно в Европу» (ОРТ), а также «Вести», «Национальный интерес», «Исторический процесс» («Россия»). В 2008 году занял пост заместителя генерального директора ВГТРК. В декабре 2013 года указом Президента РФ был назначен генеральным директором МИА «Россия сегодня». Дмитрий Киселёв также автор и ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».