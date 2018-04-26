Кто родился 26 апреля

Суббот Валентин Владимирович (50 лет), член Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. Возглавлял Меленское сельское поселение Стародубского района Брянской области . Был депутатом Меленского сельского Совета народных депутатов, а также Брянской областной думы.

А ещё в этот день родились:

Виктор Александрович Олерский (53 года), заместитель министра транспорта РФ — ру­ководитель Федерального агентства морского и речного транс­порта. Работал в Балтийском морском пароходстве и ЗАО «Инфотек Балтика». В 2009 году занял пост заместителя министра транспорта РФ. 8 февраля 2016 года был назначен заместителем министра транспорта РФ — руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта.