Протесты в Никарагуа мешают Китаю построить канал

Москва, 26 апреля — «Вести. Экономика» Протесты в Никарагуа постепенно перерастают в вооруженное столкновение между силами правопорядка и протестующими. Как сообщают местные СМИ пострадало уже более 120 сотрудников полиции, а двое были убиты. Среди протестующих количество пострадавших уже превысило 1000 человек, а погибших по разным оценкам от 30 до 50 человек. Протесты в Никарагуа вспыхнули 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, в рамках которой предполагалось увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. В тоже время протесты в Никарагуа уже не первый раз срывают реализацию проекта про строительству канала, который реализуют китайские компании. Стоимость канала оценивается в $50 млрд, что делает канал крупнейшим инфраструктурным проектом в Латинской Америке. Предполагалось, что он будет введен в строй уже в 2019 году, однако из-за постоянных переносов сроков на фоне протестов, срок запуска отодвинут до 2022 года. Власти Никарагуа утверждают, что канал выведет страну из бедности. Однако критики заявляют, что канал может нанести непоправимый урон окружающей среде и пока неизвестно, принесет ли он экономическую выгоду. При этом они недовольны тем, что HKND получила разрешение на строительство без проведения открытого конкурса с участием других компаний.

История вопроса

13 июня прошлого года парламент Никарагуа одобрил передачу земли под строительство канала в концессию на 50 лет. Согласно условиям договора HKND Group в рамках контракта будет платить $10 млн в год за аренду земли. Через 11 лет после начала работ Никарагуа получит в собственность 10% HKND, а через 100 лет компания полностью перейдет в собственность государства. Предполагается, что глубина канала будет 27,6 метра, ширина всего 83 метра, тогда как протяженность составит 278 километров. По всем параметрам канал в Никарагуа превзойдет панамский аналог. Общее время прохождения канала составит около 30 часов. За год через него планируется пропускать более 5 тыс. судов.