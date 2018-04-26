Ещё
Инспекторы по химическому оружию во второй раз посетили район Дума в Дамаске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инспекторы по химическому оружию во второй раз посетили район Дума в Дамаске 

ИА Синьхуа 1 час назад
Дамаск, 25 апреля /Синьхуа/ — Инспекторы по химическому оружию сегодня посетили восточный район Дума в сирийской столице Дамаск. Это их второй визит туда после приезда в Сирию 14 апреля.
Организация по запрещению химического оружия /ОЗХО/ в своем заявлении сообщила, что ее миссия по поиску фактов была направлена в Сирию ранее в этом месяце и посетила Думу сегодня после ее первого визита 21 апреля.
В заявлении также говорится, что группа сегодня посетила другое место происшествия и собрала образцы, которые будут посланы в лабораторию ОЗХО в Нидерландах, в то время как группа расследует предполагаемую химическую атаку в Думе, которая произошла перед эвакуацией боевиков из Думы 7 апреля. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Россия передаст Сирии новые средства ПВО 36 боевиков ИГ убиты при авиаударе Ирака в Сирии Доклад о ситуации с правами человека в США в 2017 году /3/
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США объяснили взлом генконсульства РФ45
Украина взялась за российские корабли290
В провале Су-57 обвинили F-35693
Макрон назвал условие ухода из Сирии90
Рубль упал без видимых причин93
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение