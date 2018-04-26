Инспекторы по химическому оружию во второй раз посетили район Дума в Дамаске 

Дамаск, 25 апреля /Синьхуа/ — Инспекторы по химическому оружию сегодня посетили восточный район Дума в сирийской столице Дамаск. Это их второй визит туда после приезда в Сирию 14 апреля.
Организация по запрещению химического оружия /ОЗХО/ в своем заявлении сообщила, что ее миссия по поиску фактов была направлена в Сирию ранее в этом месяце и посетила Думу сегодня после ее первого визита 21 апреля.
В заявлении также говорится, что группа сегодня посетила другое место происшествия и собрала образцы, которые будут посланы в лабораторию ОЗХО в Нидерландах, в то время как группа расследует предполагаемую химическую атаку в Думе, которая произошла перед эвакуацией боевиков из Думы 7 апреля. —0—