День 26 апреля в истории

День участников ликвидации последствий радиаци­онных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

Установлен Федеральным законом от 4 апреля 2012 года в память о произошедшей 26 апреля 1986 года аварии на Чернобыльской АЭС.

В декабре 2016 года Генеральная Ассамблея ООН установила 26 апреля Международный день памяти о чернобыльской катастрофе.

Международный день интеллектуальной собственности.

Памятная дата ООН , установленная на Генеральной ассамблее Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в сентябре 2000 года.

Дата выбрана не случайно: в этот день в 1970 году вступила в силу Конвенция, согласно которой была учреждена ВОИС.

День нотариата.

Установлен указом Президента РФ от 26 апреля 2016 года. Дата выбрана не случайно: в этот день в 1866 году император Александр II подписал «Положение о нотариальной части», которое придало нотариату статус самостоятельного правового института.

27 лет назад (1991) Верховный Совет РСФСР принял закон «О реабилитации репрессированных народов».

С конца 1920-х до начала 1950-х годов в СССР репрессиям за политические и религиозные убеждения, а также по социальным и национальным признакам были подвергнуты миллионы человек. По некоторым данным, в период с 1921 по 1953 год были репрессированы свыше 4 миллионов человек, из них около 800 тысяч были расстреляны.

В 1930-е годы в СССР началось массовое выселение целых народов. Жертвами депортации в Казахстан , Сибирь и другие районы страны стали представители 14 народов целиком и 48 — частично. По оценкам экспертов, общее число всех депортированных составило свыше шести миллионов человек.

Процесс реабилитации жертв политических репрессий начался в 1956 году, после доклада первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева «О культе личности и его последствиях» на XX съезде КПСС. После завершения хрущевской «оттепели» и прихода к власти Леонида Брежнева процесс реабилитации практически прекратился.

Принятым 26 апреля 1991 года Верховным Советом РСФСР законом, репрессированными признавались народы (нации, народности или этнические группы) в отношении которых по признакам национальной или иной принадлежности на государственном уровне проводилась политика клеветы и геноцида, сопровождающаяся с их насильственным переселением, упразднением национально-государственных образований, перекраиванием национально-территориальных границ и рядом других мер. Репрессированные народы получили право на восстановление территориальной целостности и национально-государственных образований, сложившихся до их упразднения, а также на возмещение ущерба, причиненного государством. Процесс реабилитация также предусматривал возвращение народов, не имевших своих национально-государственных образований, по их согласию, в места традиционного проживания на территории страны.

52 года назад (1966) в столице Узбекской ССР (ныне — Узбекистан ) в Ташкенте произошло разрушительное землетрясение.

При относительно небольшой магнитуде (5,2 по шкале Рихтера), но из-за небольшой глубины (от 3 до 8 километров) залегания очага, сейсмический эффект на земной поверхности превысил 8 баллов.

В результате землетрясения была разрушена центральная часть Ташкента (район Кашкарги), застроенная, в основном, глинобитными домами. Без крова остались более 300 тысяч человек. Было разрушено более 230 административных зданий, около 700 объектов торговли и общественного питания, свыше 180 учебных заведений, а также 185 медицинских и 245 промышленных зданий. Погибли восемь человек, а около 200 — получили ранения разной степени тяжести.

26 апреля, после землетрясения, в Ташкент прилетел генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и глава советского правительства Алексей Косыгин , а также большая группа специалистов.

Пострадавшему Ташкенту помощь оказывали все союзные республики. Был создан фонд помощи, куда перечислялись личные и коллективные средства граждан. Всего на этот счет поступило свыше 10 миллионов рублей. Восстанавливать столицу Узбекской ССР приехали тысячи людей со всего Союза. Город заново был отстроен за 3,5 года.

82 года назад (1936) Постановлением ЦИК и СНК в советской милиции были введены специальные звания начальствующего и рядового состава.

Они существенно отличались от званий, которые были установлены в армии. К примеру, звание сержанта милиции относилось к начальствующему составу и соответствовало званию армейского лейтенанта.

Иерархия званий, введенная постановлением, выглядела следующим образом (по возрастающей): милиционер; старший милиционер; отделенный командир милиции; помкомвзвода милиции; старшина милиции; сержант милиции; младший лейтенант милиции; лейтенант милиции; старший лейтенант милиции; капитан милиции; майор милиции; старший майор милиции; инспектор милиции; директор милиции; главный директор милиции.

Такая система просуществовала до февраля 1943 года, когда указом Президиума Верховного Совета СССР были введены новые звания, сходные с общевойсковыми.

223 года назад (1795) был издан манифест Екатерины II «О присоединении на вечные времена к Российской империи княжеств Курляндского и Семигальского»

До XVI века земли герцогств входили в состав Ливонского ордена, который был создан крестоносцами при завоевании Прибалтики в XIII столетии. Во время Ливонской войны орден в 1561 году был разгромлен русскими войсками Ивана Грозного . В том же году Курляндское герцогство подписало договор, согласно которому оно становилось вассалом Литовского великого княжества. В 1569 году, после образования Речи Посполитой, герцогства стали вассалами Польши

В ходе Северной войны (1700-1721) Рига стала частью Российской империи и центром Рижской губернии, а Курляндское герцогство, формально оставаясь вассалом Речи Посполитой, попала в сферу влияния России . Для того, чтобы увеличить русское влияние в этом регионе император Пётр I выдал свою племянницу Анну замуж за курляндского герцога Фридриха Вильгельма из династии Кетлеров.

Для России влияние в Курляндском герцогстве было крайне важным, поскольку здесь в то время проходили основные торговые пути к балтийским портам из восточной части Польши, Литвы и западной Белоруссии. К тому же регион имел и чисто военное значение — он мог служить плацдармом для давления на Польшу и Восточную Пруссию, а также прикрывал важный морской порт — Ригу.

После третьего раздела Речи Посполитой, курляндское дворянство, понимая, что герцогство не может существовать без сильного правительства, весной 1795 года прислали делегацию к императрице Екатерине II с просьбой принять их герцогство в состав России.

26 апреля 1795 года был издан манифест Екатерины II «О присоединении на вечные времена к Российской империи княжеств Курляндского и Семигальского». На их территории была создана Курляндскую губерния.

263 года назад (1755) начались первые занятия в Московском университете

Первый российский университет был учреждён указом императрицы Елизаветы Петровны в январе 1755 года. А уже в мае, в здании Аптекарского дома у Воскресенских ворот, где сейчас расположен Исторический музей, начались первые занятия. В университете было сформировано три факультета: юридический, философский и медицинский.

360 лет назад (1658) Фроловская башня Московского Кремля по указу царя Алексея Михайловича была переименован в Спасскую.

Она была построена в 1491 году итальянским архитектором Пьетро Антонио Солари на том месте, где в древности находились главные ворота Кремля. Первоначально башня носила название Фроловская, так как через её ворота вела дорога к церкви во имя Святых Фрола и Лавра. Название «Спасская» башня получила в честь иконы Спаса Нерукотворного, которую царь привёз из Вятки.

Ворота Спасской башни были главным парадным въездом в Кремль и считались святыми. Через них мужчины проходили только с непокрытой головой, а проезжать верхом через Спасские ворота строжайше запрещалось.

226 лет назад (1792) была написана «Марсельеза».

Мелодия впервые прозвучала на званом вечере у мэра Страсбурга Фредерика де Дитриха. Ее автор — военный инженер Клод Жозеф Руже де Лиль. В 1795 году эта знаменитая песня революционеров стала гимном Франции

Что интересно, на мелодию «Марсельезы» Пётр Лавров написал песню «Отречёмся от старого мира», которая наряду с «Интернационалом», в течение некоторого времени после Февральской революции 1917 года использовался в качестве гимна России.