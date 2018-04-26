Кабмин рассмотрит проект о совершенствовании системы сельхозстрахования в РФ

В частности, законопроект предполагает изменение условий договора сельхозстрахования, соблюдение которых необходимо для оказания господдержки. Например, размер страховой суммы, установленной в договоре, предлагается снизить до не менее 70% страховой стоимости урожая (посадок многолетних насаждений, сельхозживотных) с 80%.

Документ также предполагает введение минимального размера безусловной франшизы по договорам сельскохозяйственного страхования риска гибели урожая. Минимальный размер предлагается установить на уровне 10%, а максимальный размер безусловной франшизы может быть увеличен до 50% с 30%. Перечень природных явлений и стихийных бедствий, от воздействия которых страхуется риск гибели урожая, будет дополнен и скорректирован.

Одновременно Минсельхоз предлагает дать возможность аграриям получать страховые возмещения в случае вынужденного убоя застрахованных животных, факт заболевания которых заразными болезнями не установлен, для предотвращения распространения и ликвидации очагов заразных болезней животных.

Такая же возможность может быть предоставлена при возделывании сельхозкультур, сорта которых внесены в Государственный реестр селекционных достижений, но не допущены к использованию. Помимо этого, предусматривается уточнение порядка заключения договора страхования многолетних трав прошлых лет посева.

Кроме того, законопроект предлагает установить возможность применения авиационного и космического мониторинга сельскохозяйственных культур в целях проведения экспертизы для подтверждения факта наступления страхового случая и определения размера причиненного страхователю ущерба при наличии разногласий сторон договора страхования.