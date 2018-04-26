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Кабмин рассмотрит проект о совершенствовании системы сельхозстрахования в РФ
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Кабмин рассмотрит проект о совершенствовании системы сельхозстрахования в РФ 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 26 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект о совершенствовании в России системы сельскохозяйственного страхования, который был подготовлен Минсельхозом РФ, сообщила пресс-служба кабинета министров.
В частности, законопроект предполагает изменение условий договора сельхозстрахования, соблюдение которых необходимо для оказания господдержки. Например, размер страховой суммы, установленной в договоре, предлагается снизить до не менее 70% страховой стоимости урожая (посадок многолетних насаждений, сельхозживотных) с 80%.
Документ также предполагает введение минимального размера безусловной франшизы по договорам сельскохозяйственного страхования риска гибели урожая. Минимальный размер предлагается установить на уровне 10%, а максимальный размер безусловной франшизы может быть увеличен до 50% с 30%. Перечень природных явлений и стихийных бедствий, от воздействия которых страхуется риск гибели урожая, будет дополнен и скорректирован.
Одновременно Минсельхоз предлагает дать возможность аграриям получать страховые возмещения в случае вынужденного убоя застрахованных животных, факт заболевания которых заразными болезнями не установлен, для предотвращения распространения и ликвидации очагов заразных болезней животных.
Такая же возможность может быть предоставлена при возделывании сельхозкультур, сорта которых внесены в Государственный реестр селекционных достижений, но не допущены к использованию. Помимо этого, предусматривается уточнение порядка заключения договора страхования многолетних трав прошлых лет посева.
Кроме того, законопроект предлагает установить возможность применения авиационного и космического мониторинга сельскохозяйственных культур в целях проведения экспертизы для подтверждения факта наступления страхового случая и определения размера причиненного страхователю ущерба при наличии разногласий сторон договора страхования.
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