Кабмин РФ рассмотрит проект о штрафах за несоблюдение запрета на оборот товаров

МОСКВА , 26 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект, устанавливающий административную ответственность за несоблюдение запрета на оборот в России отдельных категорий товаров, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Законопроектом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей, которой будет установлена административная ответственность за несоблюдение запрета на оборот в России отдельных категорий товаров, за исключением случаев приобретения гражданами соответствующих товаров для личных нужд", — говорится в сообщении.

В частности, запрет на оборот может распространяться на товары, в отношении которых при ввозе на территорию ЕАЭС таможенные пошлины уплачены по ставкам, которые отличаются от ставок единого таможенного тарифа ЕАЭС.

В случае несоблюдения запрета на должностные лица предполагается налагать штраф от 30 до 50 тысяч рублей, на юридические лица — от 70 до 100 тысяч рублей. Кроме того, согласно проекту, могут быть конфискованы предметы административного правонарушения.

Полномочиями на рассмотрение дел о таких административных правонарушениях предлагается наделить уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, а также судей в случае передачи им на рассмотрение дел.