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Кабмин РФ рассмотрит проект о штрафах за несоблюдение запрета на оборот товаров
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Кабмин РФ рассмотрит проект о штрафах за несоблюдение запрета на оборот товаров 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 26 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект, устанавливающий административную ответственность за несоблюдение запрета на оборот в России отдельных категорий товаров, сообщила пресс-служба кабинета министров.
"Законопроектом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей, которой будет установлена административная ответственность за несоблюдение запрета на оборот в России отдельных категорий товаров, за исключением случаев приобретения гражданами соответствующих товаров для личных нужд", — говорится в сообщении.
В частности, запрет на оборот может распространяться на товары, в отношении которых при ввозе на территорию ЕАЭС таможенные пошлины уплачены по ставкам, которые отличаются от ставок единого таможенного тарифа ЕАЭС.
В случае несоблюдения запрета на должностные лица предполагается налагать штраф от 30 до 50 тысяч рублей, на юридические лица — от 70 до 100 тысяч рублей. Кроме того, согласно проекту, могут быть конфискованы предметы административного правонарушения.
Полномочиями на рассмотрение дел о таких административных правонарушениях предлагается наделить уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, а также судей в случае передачи им на рассмотрение дел.
Ранее, в июле, Госдума приняла правительственный закон, который устанавливает право кабмина вводить запрет на оборот отдельных категорий товаров и определяет нормы таможенной проверки.
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