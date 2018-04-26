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Народный календарь. 26 апреля. Фомаида медуницей исцелит
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Народный календарь. 26 апреля. Фомаида медуницей исцелит 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В этот день вспоминают благочестивую Фомаиду Египетскую, принявшую мученическую смерть за веру. Он бережет благочестивых христиан от блудного греха.
Считалось, что в день, когда вспоминают Фомаиду, трава медуница обретает целебную силу. Когда-то собирать ее отправлялась самая старшая женщина в семье, наряженная в вывернутый наизнанку тулуп, призванный отвадить медведя, издревле баб не жаловавшего. Из добытого растения выжимали сок, а из листьев делали отвары, лечившие больное горло, кашель и простуду. Вместе с медуницей искали и молодой щавель, попадавший вместе с ней в «монастырские» щи.
Но поход в лес не только целебное растение приносил, но и помогал определить, как пройдут ближайшие месяцы. Если замечали дуб, успевший от весеннего тепла распуститься, то это значило, что впереди жаркое лето. А если еще и желудей много осталось, то и урожай богатым будет. А наткнувшись на первоцветы, сразу понимали, холода прошли окончательно. Громкое же кукование кукушки предвещало теплую погоду на следующие несколько недель.
Проснувшись утром, следует вспомнить сон, так как с 25 на 26 апреля приходят вещие видения, опасностей не предвещающие.
В этот день именины отмечают Георгий, Дмитрий и Марфа.
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